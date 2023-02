https://cz.sputniknews.com/20230209/na-turecko-tlaci-kvuli-tomu-ze-se-nepripojilo-k-sankcim-prohlasil-velvyslanec-rf-19190521.html

Na Turecko tlačí kvůli tomu, že se nepřipojilo k sankcím, prohlásil velvyslanec RF

Na Turecko tlačí kvůli tomu, že se nepřipojilo k sankcím, prohlásil velvyslanec RF

Turecko cítí nátlak kvůli tomu, že se nepřipojilo k sankcím proti RF, dochází až ke hrozbám, řekl v rozhovoru pro Sputnik velvyslanec RF v Turecku Alexej... 09.02.2023, Sputnik Česká republika

„Turecko skutečně prohlásilo, že se nezúčastní protiruských sankcí. Považuji to za odvážné a statečné prohlášení, jež je v naprostém souladu s národními zájmy této země,” řekl velvyslanec.Podle jeho slov existuje v této otázce nátlak na Turecko.Velvyslanec uvedl jako příklad prohlášení vysokého zástupce USA na schůzce s tureckými podnikateli.Mluvčí tureckého prezidenta Ibrahim Kalin předtím řekl, že se Turecko nepřipojuje k sankcím proti Rusku, protože to víc poškodí Ankaru než Rusko.USA trvají na tom, aby Turecko zrušilo export zboží do RF, který, podle mínění Washingtonu, pomáhá Moskvě v pokračování akcí na Ukrajině, napsala předtím agentura Bloomberg s odkazem na informované zdroje. Oficiální zástupci USA varovali o tom své kolegy tento týden na schůzce v Turecku. Podle údajů zdrojů měl náměstek amerického ministra financí Bryan Nelson schůzku s tureckými úředníky, aby projednali obavy Washingtonu ohledně růstu exportu do RF včetně amerického zboží.

turecko, rusko, sankce, tlak