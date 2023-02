https://cz.sputniknews.com/20230209/vysetrovani-explozi-na-nord-stream-se-snazi-ukoncit-prohlasili-v-kremlu-19190412.html

Vyšetřování explozí na Nord Stream se snaží ukončit, prohlásili v Kremlu

Moskva vidí pokusy o tiché zastavení mezinárodního vyšetřování teroristických útoků na plynovodech Nord Stream, prohlásil mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov. 09.02.2023, Sputnik Česká republika

„Je to nepochybně třeba zanalyzovat. Opakuji ještě jednou, že je to přece jen novinářské vyšetřování. Nedá se považovat za dokument, ale je to velmi vážný materiál, který by měl povzbudit, opakuji to ještě jednou, urychlení mezinárodního vyšetřování. Vidíme ale opak, pokusy o tiché ukončení tohoto mezinárodního vyšetřování,” řek Peskov v odpovědi na otázku, podnikne-li RF jisté aktivity za účelem upoutání pozornosti veřejnosti na článek amerického novináře Seymoura Hershe.Ti, kdo podnikli útok na plynovody Nord Stream, to mohou opakovat kdekoli na světě, řekl mluvčí ruského lídra Dmitrij Peskov.

