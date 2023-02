https://cz.sputniknews.com/20230210/brity-rozzurila-dalsi-zadost-zelenskeho-19191945.html

Brity rozzuřila další žádost Zelenského

Brity rozzuřila další žádost Zelenského

Čtenáři britského listu The Guardian jsou pobouřeni žádostí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby byly kyjevskému režimu dodány britské stíhačky. 10.02.2023, Sputnik Česká republika

2023-02-10T18:02+0100

2023-02-10T18:02+0100

2023-02-10T18:02+0100

svět

velká británie

volodymyr zelenskyj

stíhačka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e7/02/05/19171790_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_a6b06b6d65e644f7149182fdc6a0d436.jpg

V komentářích k článku pozorovatele Simona Jenkinse, který napsal, že dodávka letadel na Ukrajinu napomůže jen eskalaci konfliktu, mnozí čtenáři poznamenali, že neustálý proud žádostí od ukrajinského politika se již evropským daňovým poplatníkům pořádně omrzel.„Protože příprava pilota západní stíhačky na přijatelnou úroveň zabírá kolem pěti let, vypadá tato úpěnlivá Zelenského prosba spíše jako symbolický pokus nás zatáhnout hlouběji do konfliktu, než jako upřímná snaha získat zbraň, která bude v reálném boji užitečná,“ podotkl uživatel s nickem Whispering_Ned.„Jaképak britské stíhačky na Ukrajinu? Zelenskyj se zbláznil s těmi svými žádostmi! A kromě toho, jaképak tři miliardy USD našich peněz u Kyjeva?“ pobuřuje se Brunotheface.„Teď na to Ukrajinci doplácejí v podmiňovacím způsobu. Kdyby jen Ukrajina přestala včas s ostřelováním Donbasu, k čemuž se zavázala podle Minských dohod. Kdyby jen Západ nezačal potichu a nepřetržitě zásobovat Ukrajinu zbraněmi. Kdyby jen neplánovali získat zpět Krym. Bylo by pak na Ukrajině všechno jinak,“ napsal Dodo56.„Je mi to jedno, dokonce když zůstanou Krym a Donbas u Ruska. Mimochodem, jsem onen obyčejný daňový poplatník, u něhož si vyžebrává Zelenskyj poslední peníze! Už máme té žebroty dost!“ resumoval lawriealexander.

https://cz.sputniknews.com/20230209/media-stihacky-ktere-britanie-muze-predat-ukrajine-ji-sokuji-19189991.html

velká británie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

velká británie, volodymyr zelenskyj, stíhačka