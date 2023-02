https://cz.sputniknews.com/20230210/cina-k-vysetrovani-novinare-o-nord-streamu--pokud-je-to-pravda-usa-to-musi-vysvetlit-19192187.html

Čína k vyšetřování novináře o Nord Streamu: Pokud je to pravda, USA to musí vysvětlit

Čína věnovala pozornost vyšetřování novinářem Seymourem Hershem výbuchů na plynovodech Nord Stream, a když to odpovídá skutečnosti, musí to Spojené státy... 10.02.2023, Sputnik Česká republika

Americký novinář, laureát Pulitzerovy ceny Seymour Hersh uveřejnil dříve článek o svém vyšetřování výbuchů na plynových magistrálách. V článku se uvádí, že američtí potápěči v průběhu cvičení NATO Baltops v létě roku 2022 položili pod plynovody Nord Stream výbušná zařízení, která o tři měsíce později spustili Norové. Prezident USA Joe Biden se rozhodl pro diverzi na Nord Stream po více než devítiměsíčních tajných konzultacích s týmem odborníků pro národní bezpečnost, tvrdí Hersh. Později Pentagon Sputniku prohlásil, že USA nemají nic společného s vyhozením do povětří ruských plynovodů v minulém roce.Podle jejích slov měly výbuchy na plynovodech Nord Stream vážný záporný vliv na světový energetický trh a na globální ekologii. Mao Ning zdůraznila, že jestliže závěry vyšetřování odpovídají skutečnosti, je chování USA nepřijatelné. Washington bude muset nést za to odpovědnost a „vysvětlit to světovému společenství“.

