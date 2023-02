https://cz.sputniknews.com/20230210/historie-tajnych-akci-usa-doma-i-v-zahranici--19192407.html

Historie tajných akcí USA doma i v zahraničí

Dávno před útokem na plynovody Nord Stream si Spojené státy vybudovaly reputaci podněcováním, špionáží a pořádáním státních převratů v cizích zemích a přitom... 10.02.2023, Sputnik Česká republika

Americký novinář a držitel Pulitzerovy ceny Seymour Hersh tento týden odpálil bombu, když Spojené státy označil za zemi odpovědnou za zničení tří ze čtyř plynovodů Nord Stream, které dříve dodávaly ruský zemní plyn do Německa.Zatímco Spojené státy po zkáze ropovodu v září loňského roku předstíraly nevědomost, Hersh tvrdí, že to byli potápěči amerického námořnictva, kteří loni v létě během cvičení NATO v Baltském moři umístili výbušniny na plynovody Nord Stream.Výbušniny byly aktivované na dálku pár týdnů poté, co byly umístěné, napsal novinář s odkazem na zdroj obeznámený s plánováním této operace.A přestože Bílý dům oficiálně popřel účast Spojených států, americká vláda a tajné služby mají dlouhou historii prosazování zájmů Washingtonu prostřednictvím špionáže a sabotáže, a přitom tvrdí, že to neudělaly.Ivy BellsSám Hersh poukazuje na to, že to nebylo poprvé, co USA provedly tajnou operaci hluboko pod mořskou hladinou. V 70. letech se americkým specialistům podařilo nainstalovat odposlech na podvodní komunikační kabel sovětského námořnictva v Ochotském moři.Na rozdíl od útoku na plynovody Nord Stream však tato akce mířila na prvek vojenské, nikoli civilní infrastruktury. USA také pomohl získat cenné zpravodajské informace a nezasadil ránu ekonomice spojenecké země, zatímco exploze plynovodů Nord Stream v podstatě připravila Německo, spojence Spojených států, o jeho primární zdroj levného zemního plynu.To jsme nebyli MYKromě špionáže a podněcování USA provedly po celém světě spoustu skrytých akcí, ve kterých se snažily udržet věci v tajnosti a popírat odpovědnost, dokud nebudou chycení při činu.V padesátých letech minulého století zorganizovala americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) svržení íránského premiéra Muhammada Mosaddeka, přičemž úsilí zahrnovalo teroristické útoky pod falešnou vlajkou, z nichž byli pak obviňováni místní komunisté, kteří podporovali Mosaddekovu vládu.Úsilí americké vlády svrhnout komunistického kubánského vůdce Fidela Castra, který se odvážil řídit svou zemi, aniž by se klaněl strýci Samovi, zahrnovalo desítky pokusů o útok a dokonce i plnohodnotnou invazi skupiny kubánských exulantů financovaných a řízených Spojenými státy.Americká vláda dokonce uvažovala o provádění teroristických činů proti cílům ve Spojených státech, civilním i vojenským, s cílem svalit vinu za tyto útoky na Kubu a získat tak důvod pro vyhlášení války ostrovnímu státu. Tyto návrhy, známé jako operace Northwoods, nebyly nikdy realizovány díky tehdejšímu americkému prezidentovi Johnu F. Kennedymu, který je sabotoval.A v 80. letech USA tajně prodávaly zbraně Íránu, nenáviděnému nepříteli Washingtonu od íránské revoluce v roce 1979, aby peníze z těchto prodejů použily na skryté financování povstaleckých skupin Contras v Nikaragui, které tam bojovaly proti marxistické sandinistické vládě.Podrobnosti o takových tajných amerických intrikách se obvykle dostaly k veřejnosti díky tajným dokumentům CIA, které byly odtajněny desítky let poté, co k těmto akcím došlo, nebo byly odhaleny kvůli vyšetřování Kongresu USA.Žádné místo jako domovUtajené aktivity americké vlády nebyly omezeny cizím území, přičemž americké zpravodajské služby projevovaly ochotu spáchat sporné činy proti lidu Spojených států.Za záclonou takzvaného projektu MKUltra CIA prováděla nelegální experimenty na lidech zaměřené na vývoj nových metod vymývání mozků a mučení, které by se měly používat při výslechu, přičemž v podstatě využívala americké občany jako pokusné králíky.Projekt zahrnoval mimo jiné studium účinků psychoaktivních drog, jako je LSD, na lidi.V 60. a 70. letech CIA také provozovala domácí špionážní program nazvaný Operace CHAOS, zaměřený na politické disidenty a protiválečné skupiny, které vznikly uprostřed široce nepopulární války ve Vietnamu.Je ironií, že operaci CHAOS nakonec odhalil nikdo jiný než Seymour Hersh, muž, který objasnil masakr vietnamských civilistů ve vesnici My Lai americkými vojáky a který později identifikoval viníka zničení plynovodů Nord Stream.A v roce 2013 bývalý dodavatel americké Národní bezpečnostní agentury Edward Snowden pomohl odhalit rozsáhlý celosvětový sledovací program této agentury doma i v zahraničí ve spolupráci s některými západními zpravodajskými agenturami (jako je britská GCHQ a německá BND) a významnými technologickými společnostmi (např. jako Microsoft a Google).

usa, útok, cia, tajemství, tajné služby, tajná služba usa, odtajnění, tajné informace, nord stream 2, kuba, írán, špionáž