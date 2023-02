https://cz.sputniknews.com/20230210/media-britske-vojenske-letectvo-neni-spokojeno-se-skolenim-ukrajinskych-letcu--19188811.html

Média: Britské vojenské letectvo není spokojeno se školením ukrajinských letců

Média: Britské vojenské letectvo není spokojeno se školením ukrajinských letců

Královské vojenské letectvo Velké Británie není spokojeno se školením v zemi ukrajinských letců a také s projednáním eventuálních dodávek Kyjevu stíhaček kvůli... 10.02.2023, Sputnik Česká republika

Informuje televize Sky News s odkazem na zdroj v britském vojenském letectvu, který označil za nonsens jednání o předání Ukrajině stíhacích letounů , nejspíš Typhoonů.Poznamenal, že stíhačky Typhoon, které vlastní Velká Británie, se hodí jenom k výcviku vojáků a „se nehodí pro bojové akce.” Předání Ukrajině stíhaček F-35 se nemůže ani projednávat kvůli tajným technologiím, ceně a složitosti obsluhy a logistice. Televize upozornila na to, že projednání poskytnutí stíhaček z Británie může jenom vzbudit na Ukrajině plané naděje.Dále se v článku praví, že ve Velké Británii je složitá situace se školením vlastních letců pro lety se stíhačkami, někteří piloti čekají až 10 let, aby se dostali na trénink a do vojenských oddílů.Zelenskyj přicestoval ve středu do Velké Británie. Promluvil v britském parlamentu, pak se vydal do Buckinghamského paláce, kde ho přijal král Charles III, navštívil rovněž spolu s britským premiérem Rishim Sunakem tábor, v kterém cvičí ukrajinští vojáci.

stíhačka, výcvik, velká británie