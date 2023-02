https://cz.sputniknews.com/20230210/usa-musely-sabotovat-nord-stream-aby-znicily-alianci-mezi-ruskem-a-nemeckem-19191776.html

USA musely sabotovat Nord Stream, aby „zničily alianci mezi Ruskem a Německem“

USA musely sabotovat Nord Stream, aby „zničily alianci mezi Ruskem a Německem“

Míní Imelda Ibáñezová, odbornice pro dějiny ruské diplomacie a zahraniční politiky na Petrohradské státní univerzitě, akademička Národní autonomní univerzity... 10.02.2023, Sputnik Česká republika

2023-02-10T09:25+0100

2023-02-10T09:25+0100

2023-02-10T09:25+0100

názory

nord stream 2

sabotáž

usa

německo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/15773866_0:6:3077:1737_1920x0_80_0_0_046387f268b5bea042e4e76326cd6388.jpg

„V obecných termínech jde o teroristický útok proti alianci mezi Německem a Ruskem, která se zformovala před léty, a které musely USA v geopolitickém plánu zabránit, protože potenciál, který by vytvářely obě strany, by měl způsobit, že mořská velmoc, jakou jsou USA, by už neměla sílu,“ tvrdí odbornice.Na druhé straně, s porušením energetické bezpečnosti Evropy, jehož bylo dosaženo díky sankcím proti Rusku, se stávají Spojené státy dominujícím trhem pro evropský kontinent, a formují se vztahy závislosti na americkém palivu.Kdy komentovala možnost jakéhokoliv vyšetřování ve světle článku Seymoura Hershe, odbornice podotkla, že k tomu nestačí iniciativa v samotné Evropě.Plynovod „závisí, a to nejen teritoriálně, na Rusku a Německu, které by mohly dovést věc až k mezinárodnímu zločinu a mezinárodnímu soudu. Všechny státy by měly souhlasit se zahájením vyšetřování,“ místo toho však dotyčné země dávají raději přednost anglosaským zájmům.„A chtějí být součástí tohoto kolektivního Západu. Avšak by bylo bezpochyby výborně, kdyby byly tyto důkazy proti Spojeným státům předány mezinárodnímu soudu, protože pomocí teroristického činu vyhodily do povětří plynovody Nord Stream,“ dodala Ibáñezová.Podle jejího názoru je pravděpodobnost toho, že se věc dostane k mezinárodnímu soudu, je velmi malá.Připomenula, že podle slov Konstantina Kosačeva incident s plynovody Nord Stream by měl v souladu s mezinárodními úmluvami zavázat Švédsko a Dánsko k tomu, aby poskytly mezinárodnímu společenství veškerou informaci o této události. Kromě toho musí všechny zainteresované státy spolupracovat ve výměně informace pro vyšetřování tohoto případu, a Rusko a ruské společnosti, které utrpěly ztráty, musí dostat kompenzaci.

https://cz.sputniknews.com/20230208/pod-plynovody-nord-stream-polozili-miny-americti-potapeci-sdelil-americky-novinar-19186622.html

usa

německo

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

nord stream 2, sabotáž, usa, německo