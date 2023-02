https://cz.sputniknews.com/20230210/v-donecku-prohlasili-ze-ukrajinska-vlada-mobilizuje-nezletile-a-zeny-19192654.html

V Doněcku prohlásili, že ukrajinská vláda mobilizuje nezletilé a ženy

Ukrajinská vláda mobilizuje nezletilé a ženy, prohlásil poradce zástupce vedoucího představitele DLR Jan Gagin. 10.02.2023, Sputnik Česká republika

2023-02-10T12:39+0100

„Co se týče mobilizovaných, Zelenskyj rozšířil věkový census: začali povolávat nezletilé – jsou zajatce ve věku 17 nebo 16 let – a lidi velmi pokročilého věku, osoby, které byly dříve uznány za neschopné vojenské služby, a dokonce i ženy,“ řekl ve vysílání Prvního kanálu ruské televize.Gagin podotkl, že v řadách ukrajinských vojsk je mnoho zahraničních žoldáků. „Je těžko říci, jestli jsou to žoldáci, nebo vojáci z povolání členských zemí NATO. Můžeme ale poznamenat, že v éteru zní neustále polská řeč, nebo anglická s různými přízvuky, nejčastěji obyvatel Východní Evropy. Nepřítel má následující taktiku: do útoku jdou především mobilizovaní, jsou to bývalí civilisté, a pak žoldáci a pravidelná vojska,“ řekl Gagin.Podle jeho slov trpí Ukrajina velké ztráty, „někdy i stovky vojáků za 24 hodin,“ což je „pro moderní válku velmi mnoho“.

