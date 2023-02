https://cz.sputniknews.com/20230211/letadla-nato-krouzila-v-lete-nad-misty-budoucich-explozi-na-plynovodech-nord-stream-19193797.html

Letadla NATO kroužila v létě nad místy budoucích explozí na plynovodech Nord Stream

Letadla NATO kroužila v létě nad místy budoucích explozí na plynovodech Nord Stream

Letadla vojenského námořnictva USA a Německa pravidelně kroužila v červnu roku 2022 nad místy budoucích explozí na plynovodech Nord Stream. Vyplývá to z... 11.02.2023, Sputnik Česká republika

Jak napsal ve svém článku z 8. února známý americký novinář Seymour Hersh, loni v červnu potápěči vojenského námořnictva USA pod rouškou cvičení NATO Baltops položili výbušná zařízení aktivovaná na dálku. Koncem září je spustili Norové a zničili tři ze čtyř potrubí Nord Stream v Baltském moři.Podle informace Flightradar24, 8. až 16. června vykonávala německá a americká letadla P-3 Orion a P-8 Poseidon pravidelné lety nad místy budoucích explozí. Přitom se snižovala na malé výšky a prakticky při každém letu vypínala transpondery, a proto určitá část jejich tras zůstala nezaznamenaná na portálu.Mj. 8. června vykonalo americké protiponorkové letadlo Poseidon několik obletů míst budoucích tří výbuchů na potrubích Nord Stream severovýchodně ostrova Bornholm.Pak americké letadlo vystřídal německý výzvědný letoun P-3 Orion, který hlídkoval předtím v čekací zóně západně Bornholmu. Toto letadlo vykonalo ležatou osmičku nad místem budoucí exploze na plynovodu východně ostrova.Americký Poseidon vykonal 9. června lety nad místy budoucích událostí na plynovodu Nord Stream jak severovýchodně, tak i východně Bornholmu.Ve dnech 11. až 15. června kroužila americká letadla Poseidon denně nad místy budoucích diverzí a vykonávala velké množství zatáček a přemetů v malé výšce. A 16. června lety v oblasti incidentů, k nimž dojde koncem září, znovu vykonával německý P-3 Orion.Zpravodajovi Sputniku se nepodařilo zjistit jiné lety letadel NATO, které by byly stejně konkrétně orientovány na oblast budoucích výbuchů, mimo období 8. až 16. června.Z přístupných treků z archivu portálu vyplývá, že minimální výška letů vojenských letadel USA a Německa nad Baltským mořem v místech položení plynovodů činila méně než 600 metrů. Mohla by ale být ještě menší v těch částech tras, které nebyly zaznamenány otevřeným monitorováním.Jak podotkl vojenský odborník, šéfredaktor časopisu Nacionalnaja oborona Igor Korotčenko, letadla NATO nejpravděpodobněji prováděla v červnu monitorování a rozbor situace pro doprovod diverzních skupin bojových plavců. Odborník přitom nevyloučil, že by mohli už tehdy položit výbušninu.

