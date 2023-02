https://cz.sputniknews.com/20230211/prezident-finska-je-presvedcen-ze-bude-zeme-zapojena-do-nato-do-cervence-19194294.html

Prezident Finska je přesvědčen, že bude země zapojena do NATO do července

Finsko a Švédsko se stanou plnoprávnými členy Severoatlantické aliance do července, domnívá se finský prezident Sauli Niinistö. 11.02.2023, Sputnik Česká republika

„Prezident Sauli Niinistö si myslí, že se Finsko a Švédsko zúčastní summitu NATO ve Vilniusu (schůzka je naplánována na 11. a 12. července) už jako plnoprávní členové aliance. Niinistö zdůraznil význam této události a prohlásil, že nebude-li členství dosaženo do léta, udělá to celý proces zapojování do NATO ještě nejasnějším,“ oznámila finská agentura STT s odvoláním na prezidenta.Niinistö v interview pro STT připomenul, že Finsko a Švédsko vyslyšely od NATO mnoho povzbuzujících prohlášení o rychlém zapojení obou zemí do aliance.Ve středu pozornosti je ratifikace přihlášek severských zemí Tureckem. „Nemyslím si, že (turecký prezident Tayyip Erdogan) podlehne jakémusi nátlaku veřejnosti. Když ale vyjde najevo něco z dvoustranných jednání mezi USA a Tureckem, může to snad mít účinek,“ podotkl Niinistö.

