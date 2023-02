https://cz.sputniknews.com/20230211/v-cine-oznamili-otresne-detaily-incidentu-na-nord-stream-19194403.html

V Číně oznámili „otřesné“ detaily incidentu na Nord Stream

Svět musí přešetřit svůj vztah k USA kvůli teroristickým činům na plynovodech Nord Stream a Nord Stream 2, napsali pozorovatelé čínských novin Huanqiu. 11.02.2023, Sputnik Česká republika

Jak vysvětlili autoři článku, mezinárodní společenství musí nehledě na odpor některých států zareagovat na detaily podílu vlády USA na incidentu, které byly zveřejněny díky vyšetřování novináře Hershe.Podle názoru čínských novinářů zničení rusko-německého projektu mělo pro Bílý dům obrovský politický a ekonomický význam. „S vyhozením do povětří plynovodu Nord Stream byl zbořen jediný zbývající most pro budování společné bezpečnosti v Evropě, a to znamená, že západoevropské země musí učinit volbu ve prospěch úzkého spojení s USA v konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou,“ podotkli autoři.

