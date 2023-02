https://cz.sputniknews.com/20230212/stoltenberg-chce-opustit-post-generalniho-tajemnika-nato-na-podzim--19196413.html

Stoltenberg chce opustit post generálního tajemníka NATO na podzim

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg neplánuje znovu prodloužit termín svých pravomocí, který končí 30. září 2023, informuje německá agentura DPA s odkazem... 12.02.2023, Sputnik Česká republika

„Nemá záměr usilovat o prodloužení mandátu,” řekla.Stoltenberg vykonává tuto funkci téměř devět let. Naposledy byl termín pravomocí generálního tajemníka NATO prodloužen loni v březnu.Avšak podle zprávy v německém listu Welt am Sonntag dosáhli členové aliance neformální dohody o prodloužení mandátu Stoltenberga do jara 2024, aby mohl předsedat summitu ve Washingtonu věnovaném 75. výročí NATO. List o tom píše s odkazem na vlastní zdroje v diplomatických kruzích.

