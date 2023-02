https://cz.sputniknews.com/20230212/tajemnik-ukrajinske-rady-bezpecnosti-a-obrany-promluvil-o-cistkach-v-sbu-a-policii-19196009.html

Tajemník ukrajinské Rady bezpečnosti a obrany promluvil o čistkách v SBU a policii

Rozhodnutí o dalších kádrových čistkách v Službě bezpečnosti Ukrajiny (SBU), policii a daňovém úřadu má být přijato na pondělním zasedání Rady národní... 12.02.2023, Sputnik Česká republika

svět

ukrajina

sbu

čistka

„Připravujeme se na zasedání 13. února. Po řadě známých demisí a propuštění ve vedení celního úřadu a ministerstvu obrany se má stejně velká čistka konat v Službě bezpečnosti Ukrajiny, státní daňové službě a národní policii,” cituje Danilova list Vesti.Danilov dodal, že se silové struktury hodlají zbavit těch, kdo považují za normální věc „úplatky a překážení činnosti byznysu.” „Pokud si někdo myslí, že to byla jednorázová akce související s celnicí a dalšími orgány, pak se mýlí,” zdůraznil.Předtím došlo v ukrajinském vedení k řadě velkých demisí.Náměstek šéfa kanceláře Zelenského Kyrylo Tymošenko napsal žádost o propuštění. Později to učinilo několik náměstků ministrů, vláda také odsouhlasila propuštění pěti předsedů oblastních vojenských administrativ, z generální prokuratury byl propuštěn náměstek generálního prokurátora Olexij Symonenko. Podle mínění ukrajinských politiků a médií přijde o své posty několik dalších vysokých úředníků. Může to rovněž hrozit premiéru Denisu Šmyhalovi, což bude mít za následek demisi celého kabinetu.

ukrajina

