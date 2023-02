https://cz.sputniknews.com/20230213/dorazi-novy-nemecky-panther-k-zabehu-na-ukrajinske-fronte-19200551.html

Dorazí nový německý Panther k „záběhu" na ukrajinské frontě?

Dorazí nový německý Panther k „záběhu“ na ukrajinské frontě?

13.02.2023 Poté, co SRN souhlasila s dodávkami Ukrajině nových tanků, Armin Papperger, šéf vojenského průmyslového koncernu Rheinmetall prohlásil, že OSU dostane možná...

2023-02-13T18:32+0100

2023-02-13T18:32+0100

2023-02-13T18:32+0100

Důležité: tank není nový, ale modernizovanýTento tank se dá označit za nový s jistými výhradami. Jde o to, že KF-51 byl vyvinut na základě trupu, motoru a transmise německého tanku Leopard 2. Má však novou věž, dělo ráže 130 mm L52 s automatickým nabíjením a také nové přístroje.Novinkou je odpalovací zařízení izraelských útočných dronů Hero-120 a vlastní průzkumná kvadrokoptéra.Rheinmetall vyvinul tento stroj nejspíše za účelem základní modernizace tanků Leopard 2, kterých bylo vyrobeno 3 563 kusů. Starý Leopard 2 se v dílně rozmontuje, do trupu se dá nový motor, transmise, namontuje se nová věž, dostane nové zařízení, a máme KF-51.Němečtí konstruktéři se snažili zvýšit bojové kapacity tanku. Leopard 2 dokáže provádět mířenou palbu na vzdálenost 3 000-3 500 metrů, kdežto nové 130mm dělo umožní zvýšit tuto vzdálenost na dvojnásobek, tedy na 6 000-7 000 metrů.Pro porovnání uvedeme, že ruský T-90 Proryv dokáže provádět mířenou palbu na vzdálenost 5 000 metrů. Proto staré německé tanky velmi zaostávaly za novým ruským tankem, takže potřebovaly modernizaci. Bylo by proto správnější nazvat KF-51 modernizovanou variantou Leopardu 2.Tank, který zasáhli dokonce TalibánciReklama nových tanků v Evropě slibuje často víc než skutečně dokážou. Také o KF-51 často říkají, že je nejlepší a nejlépe chráněný.Bojové zkušenosti ale svědčí o tom, že jakékoli tanky mohou být zasaženy a zničeny. Leopard 2, který má stejný pancíř jako KF-51, válčil v Afghánistánu a Sýrii proti nepříteli, který neměl ani moderní tanky, ani moderní protitankové rakety. Takže v Afghánistánu zničili Talibánci šest dánských a tři kanadské tanky, v Sýrii bylo zase v boji o El-Bab zničeno a silně poškozeno až 10 tureckých tanků z 30, které se zúčastnily bojů. Polovina byla zasažena protitankovými řízenými střelami ještě sovětské výroby.Neexistují zvláštní důvody, abychom se domnívali, že se KF-51 lépe osvědčí ve srážce s modernějšími tanky a protitankovými raketami než v Afghánistánu a Sýrii.KF-51 má rovněž slabé místo v čelní projekci, je to široký otvor mezi trupem a věží, který zabere asi 20 % plochy čelní projekce. Tuto chybu má také M1A1 Abrams. Když se do tohoto otvoru dostane tříštivý granát, vznikne rozpínací síla výbuchu mezi trupem a věží tanku, což způsobí přinejmenším poruchu otáčecího ústrojí a zablokování věže, nebo může dokonce věž strhnout.Nejdříve za tři rokyO bojovém použití KF-51 se dá mluvit pouze v čase budoucím. Dnes máme v podstatě pouze výstavní vzorek a reklamní brožury.Rheinmetall slibuje spuštění jeho výroby za 15-18 měsíců po schválení vládního rozhodnutí, tedy přibližně za rok a půl. Pak je zapotřebí přinejmenším půl roku na výrobu první partie. Pak bude zapotřebí čas na výcvik ukrajinských tankistů, na dodávku tanků Ukrajině, na rozmístění tankových jednotek a dosažení jejich bojové pohotovosti.Dokonce i pokud vláda SRN schválí návrh koncernu dnes, dosáhnou první jednotky OSU s KF-51 bojové pohotovosti přibližně za tři roky. Takže nové německé tanky nemusí stihnout tuto válku.Otázka: kolik tanků se dá vyrobit?Leopard 2 vyráběli v letech 1979-2015 přibližně 60-70 kusů za půl roku. Je to příliš málo, aby měly OSU reálnou naději na úspěch.Takže návrh šéfa německého vojenského koncernu je pro Ukrajince spíše poskytnutím naděje než reálnou pomocí.Rheinmetall je velmi známý koncern. Vyráběl zbraně jak před druhou světovou válkou, tak během ní. Rusko mělo možnost k seznámení s výrobky koncernu na bojišti. Novinky nás nestraší. Spíš je zajímavé, jestli je KF-51 tak silný, jak to o něm píší v Handelsblatt.

