https://cz.sputniknews.com/20230213/financial-times-v-eu-zraje-skryta-nespokojenost-s-ukrajinou-19201042.html

Financial Times: V EU zraje skrytá nespokojenost s Ukrajinou

Financial Times: V EU zraje skrytá nespokojenost s Ukrajinou

Některé evropské země jsou nespokojeny s Kyjevem kvůli jeho očekávání brzkého vstupu do Evropské unie, píše list The Financial Times. 13.02.2023, Sputnik Česká republika

2023-02-13T22:18+0100

2023-02-13T22:18+0100

2023-02-13T22:18+0100

svět

ukrajina

financial times

evropská unie (eu)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/18019923_0:37:2049:1189_1920x0_80_0_0_eb6037d3b0c4e7c16fc38e6d047eeabc.jpg

Náměstkyně ukrajinského premiéra Olga Stěfanišinová vyzvala v rozhovoru pro FT Evropany, aby se vyhýbali „negativním prohlášením” o perspektivách vstupu země do Evropské unie. Řekla, že někteří diplomaté varují před nereálnými očekáváními ohledně rychlosti procedury.Stěfanišinová se domnívá, že dnes již neexistují žádné zásadní překážky na cestě Ukrajiny k zahájení jednání o vstupu země do EU a že se to stane již v roce 2023.Podání přihlášky ke vstupu do EUUkrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podepsal loni v únoru přihlášku ke vstupu země do Evropské unie. Hlavy států a vlád EU schválily na bruselském summitu 23. června poskytnutí Ukrajině a Moldavsku statutu kandidátské země. Před zahájením jednání však musí splnit několik podmínek včetně provedení reforem a posílení boje s korupcí.V analytické zprávě Eurokomise zveřejněné v den kyjevského summitu EU-Ukrajina se upozorňuje na dost nízký stupeň připravenosti republiky na zahájení procedury vstupu do unie.

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

ukrajina, financial times, evropská unie (eu)