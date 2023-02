https://cz.sputniknews.com/20230213/nato-je-v-nebezpeci-kvuli-velke-britanii-a-ukrajine-19195770.html

NATO je v nebezpečí kvůli Velké Británii a Ukrajině

Velká Británie není s to se chopit velení pohotovostních sil NATO kvůli bídnému stavu armády a také nedostatku municí kvůli dodávkám na Ukrajinu, píše The... 13.02.2023, Sputnik Česká republika

2023-02-13T07:28+0100

2023-02-13T07:28+0100

2023-02-13T07:28+0100

svět

nato

velká británie

ukrajina

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/562/19/5621935_0:92:3079:1824_1920x0_80_0_0_40e508ddf94875c79aff9ebabb4c40fa.jpg

Novináři zdůraznili, že NATO vyslovila znepokojení tím, že Spojené království nedokáže převzít velení do krajního termínu 1. ledna 2024, a obrátila se neoficiálně na Bundeswehr, aby pokračoval ve velení, poněvadž Londýn možná nedokáže poskytnout minimálně pět tisíc vojáků, jež mají být připraveni k nasazení do dvou-pěti dní.Informaci o vážných problémech armády Spojeného království také potvrdil analytik v oblasti obrany Francis Tewza.„Britská armáda je rozdělena.Nemá dost příslušníků, aby se mohla do roku věnovat dané misi. Prostě nemá dost zdrojů, vojáků, programů školení, zařízení. Aby to utajila, se snaží tvářit se, že jedna jednotka dokáže nějakým způsobem současně plnit několik úkolů nebo misí,” řekl.

velká británie

ukrajina

2023

nato, velká británie, ukrajina