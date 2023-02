https://cz.sputniknews.com/20230214/usa-si-strelily-do-nohy-kdyz-vyhodily-do-povetri-nord-stream-prohlasil-znamy-novinar-hersh-19204069.html

USA „si střelily do nohy“, když vyhodily do povětří Nord Stream, prohlásil známý novinář Hersh

Americký novinář Seymour Hersh prohlásil, že si USA „střelily do nohy“, kdy zničily pomocí výbuchů ruský plynovodní systém Nord Stream. 14.02.2023, Sputnik Česká republika

Laureát Pulitzerovy ceny uveřejnil dříve článek, v němž obvinil administrativu USA a vládu Norska z organizování diverze na potrubí, která zastavila dodávky plynu z RF do Německa a jiných evropských zemí.Vysvětlil, že Evropané, kteří zůstali bez ruského plynu, musí teď hledat alternativu v podobě obnovitelných zdrojů energie, a to je právě ta sféra, v níž dosáhla zvlášť velkých úspěchů Čína.V obšírném, skoro hodinovém interview Hersh také prohlásil, že prezident Joe Biden má zájem na konfliktu na Ukrajině. „Neptejte se mne, proč chtějí prezidenti válku. Myslím si, že to prospívá jejich popularitě. Prostě nevím, ale Biden vsadil na to, že Rusům ukáže… že můžeme Rusku čelit,“ řekl.Hershovo vyšetřování, které zveřejnil na svém blogu, bylo prakticky ignorováno předními americkými médii, a úřady USA prohlásily, že nemají nic společného s loňskými výbuchy na mořském dně.

