V Evropské komisi promluvili o nebezpečí nedostatku dodávek plynu v nejbližších měsících

Evropská komise nevylučuje nedostatek dodávek „modrého paliva“ v nejbližších měsících, řekl evropský komisař pro ekonomiku Paolo Gentiloni na tiskové... 14.02.2023, Sputnik Česká republika

EK by proto chtěla, aby mechanismus společných nákupů plynu, který má pomoci naplnění plynojemů EU do příští zimy, byl spuštěn do konce prvního čtvrtletí.

