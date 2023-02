https://cz.sputniknews.com/20230214/v-llr-informovali-o-prichodu-cizincu-do-ukrajinskych-jednotek-v-charkove-19203946.html

V LLR informovali o příchodu cizinců do ukrajinských jednotek v Charkově

V LLR informovali o příchodu cizinců do ukrajinských jednotek v Charkově

Do ukrajinských vojenských jednotek přicházejí i nadále cizí občané, sdělil Sputniku vojenský odborník, podplukovník Lidových milic LLR ve výslužbě Andrej... 14.02.2023, Sputnik Česká republika

Cizince přivážejí k vojenským jednotkám pohodlné autobusy s evropskými poznávacími značkami.Informace, kterou disponujeme, nám nedovoluje činit závěry o jejich příslušnosti k jakýmsi konkrétním jednotkám, ale všichni mají stejné předměty výstroje. „Z autobusů vystupují v civilu, osobní věci však mají uloženy do stejných batohů vojenského vzoru,“ řekl v závěru Maročko.V polovině ledna americký list The Washington Post s odvoláním na analytiky a vědce napsal, že na Ukrajině působily v té době jeden až tři tisíce zahraničních žoldáků. Noviny uváděly, že loni na jaře se mluvilo v Kyjevě o 20 tisících žoldáků, jejich drtivá většina se ale podle všeho vrátila do své vlasti ještě do léta. Podle informací WP měli mnozí z nich pravděpodobně větší zájem na fotografování pro sociální sítě než na účasti v těžkých bojových akcích, jiní se snažili realizovat své fantazie z počítačových her. Další kategorii žoldáků tvořili cizinci, kteří utíkali před trestním stíháním ve vlasti.

llr, žoldáci