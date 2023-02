https://cz.sputniknews.com/20230215/norsko-melo-zajem-na-diverzi-na-plynovodech-nord-stream-prohlasil-novinar-seymour-hersh-19205319.html

Norsko mělo zájem na diverzi na plynovodech Nord Stream, prohlásil novinář Seymour Hersh

Norsko mělo zájem na diverzi na plynovodech Nord Stream, prohlásil novinář Seymour Hersh

Americký novinář Seymour Hersh, který se specializuje na novinářská vyšetřování, prohlásil, že Norsko mělo zájem na úspěšné diverzi na potrubí Nord Stream. 15.02.2023, Sputnik Česká republika

2023-02-15T10:40+0100

2023-02-15T10:40+0100

2023-02-15T10:40+0100

svět

nord stream 2

usa

norsko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/109/70/1097055_0:113:4288:2525_1920x0_80_0_0_bf1b67a2a961d1f266dfbdc59202a621.jpg

„Řekli mi: dělali to, co dělali, věděli, co dělali, a chápali, co se děje, ale možná nikdo nikdy neřekl „ano“. Vykonal jsem velkou práci v tomto tématu s lidmi, s nimiž komunikoval. V každém případě, aby se tato mise uskutečnila, museli Norové najít vhodné místo,“ odpověděl novinář na otázku o účasti norských speciálních služeb.Hersh také prohlásil, že Biden ze strachu přenesl exploze plynovodů Nord Stream v roce 2022. „Ano, udělali to blíž ke konci cvičení. V poslední chvíli však Bílý dům znervózněl. Prezident řekl, že se bojí to udělat. Rozmyslel si to a dal nové pokyny, které umožňovaly spustit bomby na dálku každou chvíli,“ řekl Hersh, kdy odpovídal na otázku, jestli byly bomby položeny v červnu, v interview pro deník Berliner Zeitung, které bylo uveřejněno v úterý.„Biden se rozhodl, že nechá Němce zmrznout v této zimě. Prezident USA chtěl, aby Německo raději zmrzlo, než aby přestalo s podporou Ukrajiny,“ řekl novinář. „Lidé, kteří se účastnili operace pro zničení plynovodů Nord Stream, uviděli, že prezident chce zmrazit Německo pro své momentální politické cíle, a to jim nahánělo hrůzu,“ dodal Hersh.

usa

norsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

nord stream 2, usa, norsko