Média: Konflikt na Ukrajině zpustošil evropské arzenály

Média: Konflikt na Ukrajině zpustošil evropské arzenály

Konflikt na Ukrajině již zpustošil evropské arzenály, v mnoha zemích informují ministry obrany o tom, že na skladech nezůstalo prakticky nic, dokonce... 16.02.2023, Sputnik Česká republika

FT dále píše, že se rozhovory mezi ministry obrany západních států, jež se tento týden sešli v sídle NATO a hodlají se zúčastnit Mnichovské konference pro bezpečnost, jsou kvůli této situaci doprovázeny „staženým obočím a zachmuřenými pohledy.” Ministři kladou otázku, jak dlouho a čím budou moci udržet úroveň podpory Ukrajiny, dodává The Financial Times.V článku se praví, že konflikt na Ukrajině měl silný dopad na špatně připravený obranný sektor Evropy. Evropské zbrojovky nejsou zřejmě s to vyrobit dostatečné množství munice, aby uspokojily týdenní požadavky Kyjeva. Termíny očekávání na některé druhy munice se zvýšily víc než dvakrát.List také upozorňuje na to, že problém evropských zemí spočívá v tom, „že ruská vojenská ekonomika funguje minimálně rok, Evropa se mezitím teprve zapojuje do práce.”

