https://cz.sputniknews.com/20230216/v-cine-vyzvali-k-vysetrovani-explozi-na-nord-stream-19210115.html

V Číně vyzvali k vyšetřování explozí na Nord Stream

V Číně vyzvali k vyšetřování explozí na Nord Stream

Čína považuje za nutné objektivní a odborné vyšetřování explozí na plynovodech Nord Stream a pohnání viníků k soudu, řekl na čtvrtečním briefingu mluvčí... 16.02.2023, Sputnik Česká republika

2023-02-16T21:32+0100

2023-02-16T21:32+0100

2023-02-16T21:32+0100

svět

čína

nord stream 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1d/18696778_0:63:1401:851_1920x0_80_0_0_44bece31918a9ffb26e11818781dfa6d.jpg

Vyšetřování amerického novináře Seymoura Hershe, který v něm obvinil USA a Norsko z loňské diverze na plynovodech, nebylo dostatečně zveřejněné v zahraničních médiích. Řada velkých médií v USA a Velké Británii ho raději ignorovala. Zejména týden po publikaci článku nenapsaly o tom nic takové velké americké noviny jako The New York Times a The Washington Post. Totéž platí o takových britských listech jako například The Financial Times a The Guardian.Exploze na Nord StreamK teroristickým útokům došlo 26. září 2022 hned na dvou ruských exportních plynovodech do Evropy Nord Stream a Nord Stream 2. Německo. Dánsko a Švédsko nevyloučily úmyslný čin. Provozovatel Nord Stream AG sdělil, že incidenty na plynovodech nemají obdoby, a že termíny oprav se nedají odhadnout. Ruská generální prokuratura zahájila trestní řízení ve věci světový terorismus.

čína

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

čína, nord stream 2