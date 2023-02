https://cz.sputniknews.com/20230217/lukasenko-behem-jednani-s-putinem-vse-na-cem-jsme-se-v-oblasti-obrany-dohodli-belorusko-splnilo-19212207.html

Lukašenko během jednání s Putinem: Vše, na čem jsme se v oblasti obrany dohodli, Bělorusko splnilo

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko přiletěl do Moskvy jednat s ruským kolegou Vladimirem Putinem. Jednání se konala v rezidenci v Novo-Ogaryovo nedaleko... 17.02.2023, Sputnik Česká republika

Během jednání Lukašenko prohlásil, že Bělorusko je připraveno se zapojit do výroby MiGu-25 s trochou technologické podpory ze strany Ruské federace. Bělorusko vyrábí až tisíce dílů pro letouny MS-21 a Sukhoi Superjet.Také zdůraznil, že v danou chvíli 28 programů Svazového státu Ruska a Běloruska bylo dokončeno na 80 %, a že loni Minsk splnil 100 % a ještě více dohod s Moskvou v oblasti obrany a bezpečnosti.Současně bylo řečeno, že západ nedokázal připravit Ruskou federaci a Běloruskou republiku o příležitosti v IT sféře, substituce importu je v plném proudu. Ruské firmy si objednaly služby od běloruských IT společností za více než 300 milionů dolarů a obchod mezi oběma zeměmi dosáhl v roce 2022 asi 50 miliard dolarů.Putin poznamenal, že ocenil včerejší Lukašenkovu tiskovou konferenci se západními novináři a řekl, že sdílí jeho přístupy.

