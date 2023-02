https://cz.sputniknews.com/20230217/mzv-clr-pozadalo-aby-usa-odmitly-kontakty-s-tchajwanskou-armadou-aby-nedoslo-k-eskalaci-19211380.html

MZV ČLR požádalo, aby USA odmítly kontakty s tchajwanskou armádou, aby nedošlo k eskalaci

Oficiální mluvčí MZV ČLR Wang Wenbin prohlásil, že Pentagon musí přerušit meziarmádní kontakty s Tchaj-wanem, aby nedošlo k opětovnému stupňování napětí. 17.02.2023, Sputnik Česká republika

„Trváme na tom, aby americká strana… zastavila oficiální součinnost s Tchaj-wanem, a také vojenské kontakty v jakékoli formě, přestala se zasahováním do tchajwanské otázky a s vytvořením faktorů, které přivedou k další eskalaci napětí v Tchajwanském průlivu,“ prohlásil.Ministerstvo komerce ČLR zařadilo dříve americké společnosti Lockheed Martin a Raytheon Missiles & Defense na seznam nespolehlivých poté, co začaly dodávat zbraně Tchaj-wanu.Jak prohlásili dříve na čínském ministerstvu obrany, prodej amerických zbraní Tchaj-wanu je hrubým zasahováním do vnitřních záležitostí ČLR.

čína, usa, tchaj-wan