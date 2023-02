https://cz.sputniknews.com/20230217/politico-eu-nedokazala-zkoordinovat-sankce-proti-rosatomu-19211480.html

Politico: EU nedokázala zkoordinovat sankce proti Rosatomu

Politico: EU nedokázala zkoordinovat sankce proti Rosatomu

Evropská komise se vzdala svých plánů na zavedení sankcí vůči ruskému jadernému sektoru nebo jeho představitelům v nejbližší době. Tuto informaci získal... 17.02.2023, Sputnik Česká republika

2023-02-17T18:39+0100

2023-02-17T18:39+0100

2023-02-17T18:39+0100

svět

rosatom

eu

sankce

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/809/25/8092538_0:93:3071:1820_1920x0_80_0_0_e61c0578be2ef36d7c1ca37c1ce92d61.jpg

Úředníci EU původně oznámili členským zemím unie, že se pokusí vypracovat sankce proti civilnímu jadernému sektoru Ruska. A v předvečer schůzky předáků EU v minulém týdnu ukrajinský prezident Zelenskyj vyzval unii, aby zavedla sankce alespoň proti ruské společnosti Rosatom. Tento plán ale ztroskotal, oznámily zdroje Politico.Balíčky sankcí EU jsou rozděleny na několik částí: nová pravidla, která se týkají konkrétních sektorů – leteckého nebo vojenského – a seznamy jmen a názvů společností, vůči nimž platí vízová omezení a zablokování aktiv. Nikde se ale neuvádí jaderný sektor – soudě podle toho, co viděli novináři Politico a co sdělily jeho zdroje.Maďarsko vystupovalo po dlouhou dobu proti tomu, aby se zaváděly sankce proti ruskému jadernému sektoru, protože závisí od Rosatomu. Aby bylo potenciální veto Maďarska překonáno, zkoumala EU možnost zařazení na seznam jednotlivých pracovníků Rosatomu a jiných společností, konec konců se ale rozhodla, že to také neudělá.Francie také projevila obezřetnost: úředník francouzského ministerstva ekonomiky prohlásil, že „mnohé jaderné elektrárny užívají ruského paliva“.

https://cz.sputniknews.com/20221226/mezinarodni-rada-pro-spory-odmitla-naroky-finska-vuci-rosatomu-19031922.html

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

rosatom, eu, sankce