Varšava odmítla komentovat zprávy o „polské legii“ na Ukrajině

Oficiální Varšava odmítla komentovat informaci o vytvářené na Ukrajině speciální jednotce, která se skládá z občanů Polska. 18.02.2023, Sputnik Česká republika

Ve čtvrtek polský portál Onet oznámil, že se na Ukrajině vytváří speciální jednotka, která se bude skládat z občanů Polska – „Polská dobrovolnická legie“.Zdůraznil přitom, že oficiálně se polští vojáci neúčastní bojových akcí na Ukrajině. „Dodáváme Ukrajině techniku, pomáháme v přípravě, pomáháme v léčení zraněných, pomáháme v humanitární sféře, Wojsko Polskie se ale války neúčastní,“ prohlásil náměstek ministra zahraničí.Uznal nicméně, že Varšava ví o občanech Polska, kteří se účastní bojových akcí na Ukrajině. „Máme takovou informaci, že se jednotliví polští občané války účastní, dělá to ale každý na vlastní pěst,“ řekl Jabłoński. „Nejsou to vojáci polské armády. Nejsou to lidé, které tam poslal polský stát“.

