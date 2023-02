https://cz.sputniknews.com/20230219/americky-dustojnik-sdelil-kyjevu-neprijemne-veci-o-postaveni-osu-19214309.html

Americký důstojník sdělil Kyjevu nepříjemné věci o postavení OSU

Americký důstojník sdělil Kyjevu nepříjemné věci o postavení OSU

Nehledě na vytvářený západními médii dojem, že Ukrajina v konečném důsledku zvítězí v konfliktu s Ruskem, situace se vyvíjí nikoli ve prospěch Kyjeva, píše... 19.02.2023, Sputnik Česká republika

2023-02-19T07:20+0100

2023-02-19T07:20+0100

2023-02-19T07:20+0100

svět

ukrajina

vojáci

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/24/45/244502_0:0:7174:4036_1920x0_80_0_0_94207738d7f848c1b991d062f0a1b518.jpg

Poukázal na to, že mnozí na Západě už pokládají vítězství Ukrajiny za nevyhnutné a odvolávají se přitom na slova amerického generála Marka Milleyho o porážce Ruska.„Střízlivé, bez emocí a vyvážené hodnocení konfliktu ukazuje, že situace je pro Kyjev mnohem nebezpečnější, než se všeobecně uznává,“ podotkl pozorovatel.Podle Davisova názoru by Západ neměl být naprosto jist úspěchem Ukrajiny a neměl by podceňovat Rusko, protože tato země se efektivně přizpůsobuje situaci na bojišti a mění svou taktiku.„Problémům Ukrajiny těžko můžeme závidět, a musíme si jasně představovat šance Zelenského armády v roce 2023. Také nejsou žádné záruky toho, že Moskva zvítězí nad ukrajinskou armádou, avšak tvrzení generála Milleyho o tom, že „Rusko už prohrálo“ v tomto konfliktu, má daleko k pravdě,“ resumoval podplukovník.

https://cz.sputniknews.com/20230207/obyvatele-donbasu-vypraveji-o-valecnych-zlocinech-osu-19182099.html

ukrajina

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

ukrajina, vojáci, usa