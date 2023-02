https://cz.sputniknews.com/20230219/tisice-ukrajinskych-imigrantu-v-usa-se-mohou-stat-nelegalnimi-19216446.html

Tisíce ukrajinských imigrantů v USA se mohou stát nelegálními

Asi 10 tisíc Ukrajinců v USA se mohou od dubna stát nelegálními migranty, píše list The Wall Street Journal. 19.02.2023, Sputnik Česká republika

„Tisícům ukrajinských imigrantů žijícím v USA hrozí nevyhnutelná ztráta legálního statutu, poněvadž vstoupili do této země v krátkém období, kdy americká vláda neměla dlouhodobý plán na jejich přijetí,” píše list.Dále se v článku praví, že pro ty, kdo vstoupili do USA do 11. dubna loňského roku, platil program poskytnutí statutu dočasné ochrany TPS, který se dá snadno obnovit. Od 21. dubna zavedla vláda program Sjednocení pro Ukrajinu (Uniting for Ukraine). Poskytoval ukrajinským běžencům povolení k pobytu a práci na území USA na dobu dvou let ode dne vstupu do země za podmínky existence sponzora.Ukrajinci, kteří vstoupili do USA v desetidenním období mezi dvěma programy, získali přitom povolení k pobytu na území USA na dobu jednoho roku. Termín povolení brzy vyprší, avšak úřady zatím neoznámily jejich prolongaci.Podle odhadu advokátů dotázaných novinami činí počet Ukrajinců, kteří se mohou brzy stát nelegály, asi 10 tisíc lidí.Ztráta legálního statutu bude znamenat propuštění z práce, zabavení řidičských průkazů, a také dokladů potřebných k nájmu obydlí.

