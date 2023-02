https://cz.sputniknews.com/20230220/media-ukrajina-by-jiz-utrpela-porazku-bez-dodavek-del-nato-19218686.html

Média: Ukrajina by již utrpěla porážku bez dodávek děl NATO

Média: Ukrajina by již utrpěla porážku bez dodávek děl NATO

Ukrajina by již prohrála, kdyby nebylo dodávek děl NATO ráže 155 mm, píše španělský list El Pais, který zanalyzoval kyjevský arzenál. 20.02.2023, Sputnik Česká republika

„Bez těchto houfnic (ráže 155 mm) by Ukrajina již možná prohrála,” praví se v článku. List upozornil na to, že asi 60% ukrajinského arzenálu houfnic je sovětské výroby ráže 122 a 152 mm, „které se již nevyrábějí ve velkém množství na Ukrajině nebo ve Východní Evropě.” Jde navíc o velmi starou zbraň, v mnohém v špatném stavu, „proto může být nebezpečná” pro vojáky, kteří ji používají. Ale 30% (asi 350 kusů) tvoří děla ráže 155 mm, a právě tato zbraň „má význam,” píše list s odkazem na ukrajinského analytika.Větší část článku v El Pais pod titulkem Zbraň, která drží Ukrajinu na nohou, je věnována popisu klad a taktických technických charakteristik houfnic NATO.RF poslala předtím zemím NATO nótu kvůli dodávkám zbraní Ukrajině. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov upozornil na to, že všechny náklady obsahující zbraně pro Ukrajinu budou legitimním terčem pro Rusko.

