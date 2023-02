https://cz.sputniknews.com/20230220/ministr-obrany-srn-oznacil-nejblizsi-tydny-za-rozhodujici-pro-ukrajinu-19217629.html

Ministr obrany SRN označil nejbližší týdny za rozhodující pro Ukrajinu

Nejbližší týdny budou pro Ukrajinu rozhodující, prohlásil německý ministr obrany Boris Pistorius v rozhovoru pro agenturu Bloomberg. 20.02.2023, Sputnik Česká republika

„Myslím, že následující týdny budou do jisté míry rozhodující,” řekl ministr v odpovědi na příslušnou otázku.Pistorius nazval „nejdůležitější prioritou” zabezpečení protivzdušné obrany Ukrajiny. Je třeba dosáhnout toho „v následujících třech měsících.”Minulý týden německa politička Sara Wagenknechtová prohlásila, že Západ musí udělat vše možné, aby ukončil konflikt na Ukrajině, místo aby ji neustále napěchovával zbraněmi.„Odvolávat se neustále na neochotu Putina jednat není správné, alespoň pokud nebude Rusku předložen vážný mírový návrh a projevena jistá ochota ke kompromisu – například, v otázce členství Ukrajiny v NATO; ukrajinská neutralita zůstává i nadále klíčem k míru,“ uvelda.Dávat Kyjevu naději na členství v NATO bylo nerozumné, a podněcovalo to konflikt, uznala Wagenknechtová.Politička zkritizovala také rozmístění 4000 vojáků NATO na Ukrajině v roce 2021, a také společné manévry USA a Ukrajiny v Černém moři, řekla však, že Ukrajina také potřebuje záruky bezpečnosti, které ale nebudou spojeny se zapojením do NATO.

