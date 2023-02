https://cz.sputniknews.com/20230220/peking-zada-dukladne-vysetreni-explozi-na-nord-stream-19218827.html

Peking žádá důkladné vyšetření explozí na Nord Stream

Peking žádá důkladné vyšetření explozí na Nord Stream

Světové společenství má právo požádat o důkladné vyšetřování explozí na Nord Stream s ohledem na jejich vážné následky, prohlásil na briefingu mluvčí čínského... 20.02.2023, Sputnik Česká republika

„Plynovody Nord Stream byly kdysi označeny za „záchranné lano” evropské energetiky, exploze na Nord Stream měly vážný negativní dopad na světový energetický trh a globální ekologii. <...> Je nanejvýš nutné objektivní, nezaujaté a odborné vyšetřování tohoto incidentu,” řekl diplomat.Má za to, že se nedá pochopit „neobvyklé mlčení” amerických úředních osob a médií. Zároveň, předpokládá čínský mluvčí, mají evropské země hodně obav.„Světové společenství má právo požádat o důkladné vyšetření s ohledem na zhoubnou povahu zločinu zaměřeného na zničení velké transnárodní infrastruktury a na vážné následky, které způsobil,” dodal diplomat.Koncem září loňského roku došlo hned na dvou exportních ruských plynovodech do Evropy k explozím. Vladimir Putin to označil za „zjevný teroristický čin,” úřady Německa, Dánska a Švédska nevyloučily možnost diverze. Provozovatel plynoodů Nord Stream AG informoval o bezprecedentních škodách způsobených infrastruktuře a informoval, že se termíny oprav nedají odhadnout.Hersh zveřejnil své vyšetřování 8. února. Praví se v něm, že američtí potápěči nastražili pumy během cvičení Baltops v Baltském moři již loni v červnu, a že je aktivovali Norové. Motivy Washingtonu spočívaly, podle novinářem v tom, aby donutili Německo poskytnout vojenskou a finanční pomoc Ukrajině.

