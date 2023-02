https://cz.sputniknews.com/20230220/politolog-navsteva--bidena-v-kyjeve-dokazuje-ze-zapad-je-primou-stranou-konfliktu-na-ukrajine-19219951.html

Politolog: Návštěva Bidena v Kyjevě dokazuje, že Západ je přímou stranou konfliktu na Ukrajině

Politolog: Návštěva Bidena v Kyjevě dokazuje, že Západ je přímou stranou konfliktu na Ukrajině

Návštěvu amerického prezidenta ukrajinské metropole již okomentovali představitelé politických a vědeckých kruhů v RF, například doktor politických věd... 20.02.2023, Sputnik Česká republika

2023-02-20T12:40+0100

2023-02-20T12:40+0100

2023-02-20T13:30+0100

svět

joe biden

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e7/02/14/19220168_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_42f8d14f7fc66aa1782989c0acd0e4ef.jpg

Návštěva amerického prezidenta Joea Bidena v Kyjevě dokazuje, že Západ je přímou stranou konfliktu na Ukrajině, což vede k novým dodávkám zbraní, možná i letadel, na Ukrajinu, uvedl Gusev, podle jehož názoru by na to Rusko mělo reagovat.„Samozřejmě jde o přelomovou událost, kdy prezident velmoci, abych byl spravedlivý, přijíždí na Ukrajinu – do země, která dnes není subjektem mezinárodního práva... To znamená, že konfrontace bude pokračovat, kolektivní Západ v čele se Spojenými státy dodá těžké zbraně, včetně tanků a s největší pravděpodobností i letadel,“ řekl Gusev.„Nejsme ve válce s Ukrajinou, natož s ukrajinským lidem. Dnes kyjevské úřady ztělesňují nástroj kolektivního Západu. Jinak by Biden neztrácel čas lety, vyjednáváním se Zelenským a tak dále. To charakterizuje spíše napjaté vztahy mezi Ruskou federací a USA. Kolektivní Západ se fakticky stal stranou konfliktu a my na to musíme reagovat,“ zdůraznil Gusev.

https://cz.sputniknews.com/20230220/joe-biden-je-v-kyjeve-19219206.html

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

joe biden, ukrajina