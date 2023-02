https://cz.sputniknews.com/20230220/ukrajinsky-zajatec-promluvil-o-britskych-a-kanadskych-dustojnicich-v-osu-19220953.html

Ukrajinský zajatec promluvil o britských a kanadských důstojnících v OSU

Ukrajinský voják zajatý u Avdějevky sdělil zpravodaji Sputniku, jak probíhá spolupráce s britskými a kanadskými důstojníky a odborníky, kteří válčí za kyjevský... 20.02.2023, Sputnik Česká republika

„Potkal jsem Kanaďany u Chersonu, za doprovodu inženýrů. Také Angličany. Ti pracovali hlavně s námořními pěšáky. Tady (pozn. u Avdějevky) jsem je neviděl, protože jsem tu byl velmi krátký čas. Zranili mne a hned jsem se dostal do zajetí,” řekl ukrajinský válečný zajatec.Zajatec řekl, že v místě a podmínkách, v kterých viděl vojáky NATO, se nedá školit, proto to nedělali, ale bezprostředně se zúčastnili válečných akcí. Má za to, že stále víc Ukrajinců jezdí do zahraničí na školení. „Potkal jsem chlapce, kteří byli ve Velké Británii na školení. Pokud člověk předtímne sloužil v armádě, učili ho základním věcem, aby dokázal střílet, zacházet se zbraněmi,” sdělil ukrajinský voják.Zkritizoval střelné zbraně dodané členskými státy NATO. „No, jsou takové… Měli jsme belgický kulomet, ale nikdo ho nepoužíval, protože nebyl dobrý,” řekl zajatec.

