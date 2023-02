https://cz.sputniknews.com/20230220/v-usa-nazvali-klicovou-chybu-bileho-domu-vuci-putinovi-19215617.html

V USA nazvali klíčovou chybu Bílého domu vůči Putinovi

V USA nazvali klíčovou chybu Bílého domu vůči Putinovi

USA povzbudily dnešní Rusko ve snaze zachovat dominantní postavení na světové aréně po rozpadu SSSR k aktivním akcím na Ukrajině, napsal novinář z časopisu The... 20.02.2023, Sputnik Česká republika

Podle názoru autora příspěvku vedou USA nepřímou válku za zachování a posílení dominování a používají k tomu takzvanou doktrínu Wolfowitze z roku 1992.Novinář vysvětlil, že nehledě na sliby dané Gorbačovovi ohledně nerozšíření NATO na východ, usilovaly USA o privilegované postavení. Vysvětluje se tím připojení k Severoatlantické alianci bývalých členských států Varšavské smlouvy a stálé pokusy USA o „rozmístění se” za zády RF.„Postoj Ameriky, který neposkytuje Rusku důstojný paritní statut, pouze ještě víc naštval Putina. Stejně jako větší část ruské politické elity mohl jenom dospět k názoru, že USA nehodlají spolupracovat s Ruskem zodpovědně a s respektem. V Kremlu pochopili, že Washington nedělá nic kromě ztělesnění plánu z roku 1992, který předpokládá vnucování světu vlastní vůle a vykořenění soupeřů, ať se objeví kdekoli,”míní Basha.Ukrajinská otázka se na tomto pozadí stala klíčovou. Podle novináře je ruská speciální operace způsobem ukázat a dokázat Západu, že nedokáže prosadit dál Wolfowitzovu doktrínu vůči Moskvě.„Bude to dodatečně potvrzeno v Putinově vědomí akcemi Ameriky na Ukrajině, zásahem do politických záležitostí této země a nakonec proložením této zemi cesty do NATO a Evropské unie. Vzájemné vztahy mezi dvěma státy vyústily do revoluce Euromajdanu, vytvořily v podstatě věčný rozkol v ukrajinské politice, který se každým rokem jenom prohluboval,” napsal autor.

