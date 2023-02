https://cz.sputniknews.com/20230221/blaha-k-slovum-putina-pokud-heger-slibuje-ze-posle-stihacky-na-ukrajinu-rf-se-s-tim-nebude-mazlit-19229583.html

Blaha k slovům Putina: Pokud Heger slíbuje, že pošle stíhačky na Ukrajinu, RF se s tím nebude mazlit

Blaha k slovům Putina: Pokud Heger slíbuje, že pošle stíhačky na Ukrajinu, RF se s tím nebude mazlit

Ruský prezident Putin dnes oznámil pozastavení účasti RF ve smlouvě o omezení strategických zbrání (nový START). Poukázal i na možnost nového testování... 21.02.2023

Vladimir Putin ve svém poselství k Federálnímu shromáždění prohlásil, že Rusko pozastavuje svoji účast ve smlouvě o omezení strategických útočných zbraní. Je tento krok podle Vás očekávaný v souvislosti s pokračujícími dodávkami zbraní Ukrajině?Ľuboš Blaha: Se znepokojením vnímám, jak se eskaluje situace v oblasti jaderných zbraní, chápu to jako důsledek nezodpovědné politiky západních velmoci, které přestaly dodržovat několik klíčových dohod a dlouhodobě ženou svět do třetí světové války. Jakoby zapomněli, že s jadernou velmocí nelze vyhrát konvenční válku - ohrožují nás všechny, chovají se jako malí chlapci na steroidech. Situace se vymyká z kontroly, snad o tom neví?Zbývá jen vyzývat všechny světové lídry ke zklidnění a hledání cesty k míru. Iniciativa Čínské lidové republiky je aktuálně nadějí pro celý svět. Slovensko musí mít jediný cíl - mír. Předpokladem je ukončení nepřátelských aktů vůči Ruské federaci - bez toho míru nedosáhneme.Mohl byste celkově zhodnotit dnešní projev ruského prezidenta?Vladimir Putin ve svém projevu potvrdil, že Rusko bude dál bojovat, dokonce ve s větším nasázením, což jen potvrzuje, že západní sankce ani zbrojení Zelenského režimu nikam nevedou.Zároveň připomněl, že válka začala již v roce 2014, kdy v Kyjevě došlo ke krvavému státnímu převratu a vzápětí k zabíjení Rusů na Donbasu. Je jedno, jestli to říká Putin nebo někdo jiný - taková jsou historická fakta. Převrat byl převratem a mrtví v Oděse či na Donbasu zůstanou mrtví.Rusko dlouhodobě upozorňuje na americké války v Jugoslávii, Iráku, Libyi či Sýrii. Je opravdu směšné, že najednou se západní lídři tváří, že oni nikdy nevedli o válce a jediné špatné na světě je Rusko.V Putinovém projevu zazněly tři věci, které mají zvláštní význam pro Slovensko. A mám z nich husí kůže.Za prvé, odsoudil, že Zelenský pojmenoval ukrajinskou divizi podle nacistické jednotky Edelweiss - zmíněny byly i zločiny této fašistické jednotky v Československu ... Považuji za hanebné, že vláda SR posílá témuž Zelenskému zbraně. Je to zneuctění památky našich protifašistických bojovníků, povstalců a partyzánů.Za druhé, jako jeden z důvodů vojenské operace prezident Putin uvedl plánované dodávky stíhaček ze Západu na Ukrajinu - jinými slovy, pokud dnes premiér Heger slibuje, že pošle naše stíhačky na Ukrajinu, Rusko se s tím nebude mazlit. Zjevně je to pro ně červená čára. Heger riskuje mír na Slovensku, je to krajně nezodpovědné a ostře to odmítáme.Za třetí Putin zdůraznil, že proti Rusku dnes bojuje celý kolektivní Západ a ohrožena je samotná existence Ruska. Je to jasné varování před jadernou válkou. Opravdu hodláme riskovat zánik života na planetě? Kvůli americkým geopolitickým hrám?My musíme dokola opakovat - Slovensko chce mír. Nesmíme se zamíchat do sporu, který může vést k otevřené válce – dlužíme to našim dětem.

