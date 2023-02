https://cz.sputniknews.com/20230221/rusko-pozastavuje-svoji-ucast-ve-smlouve-o-omezeni-strategickych-utocnych-zbrani-19226179.html

Rusko pozastavuje svoji účast ve smlouvě o omezení strategických útočných zbraní

Vladimet Putin ve svém poselství k Federálnímu shromaždění zdůraznil, že Rusko neodstopuje od smlouvy, ale pouze pozastavuje svoji účast. 21.02.2023, Sputnik Česká republika

Ruský prezident věnoval část svého projevu vztahům mezi Ruskem a NATO„Víme, že Západ je přímo zapojen do pokusů o útok na naše letecké základny, připomněl Putin. Bezpilotní letouny používané Ukrajinou byly modernizovány za pomoci specialistů NATO.“„NATO na začátku února požadovalo návrat ke smlouvě o nešíření strategických zbraní, včetně povolení inspekcí objektů. To je absurdní divadlo. Víme, že Západ pomáhal kyjevskému režimu při útocích na objekty na území Ruské federace. A chtějí zároveň kontrolovat naše objekty?“Putin řekl, že před týdnem podepsal dekret o uvedení nových pozemních strategických systémů do bojové služby. Naše vztahy se Západem degradovaly a je to zcela vina Spojených států, dodal.„Spojené státy se pokusily rozbít architekturu mezinárodních vztahů vytvořenou po druhé světové válce a přetvořit světový řád pro sebe.“Putin v této souvislosti prohlásil, že Rusko pozastavuje svoji účast ve smlouvě o omezení strategických útočných zbraní.„Než se vrátíme k diskusi o novém STARTu (smlouva o omezení strategických útočných zbraní), Rusko potřebuje zjistit, jak chápat jaderný arzenál Francie a Velké Británie.„Washington přemýšlí o testu jaderných zbraní, takové informace existují.“Ruské ministerstvo obrany a Rosatom musí zajistit připravenost otestovat ruské jaderné zbraně, pokud to USA udělají jako první, řekl Putin.„A není nutné opět všem lhát, dělat ze sebe zastánce míru a uvolnění." Washington přemýšlí o testu jaderných zbraní, takové informace existují, uvedl ruský prezident. Ruské ministerstvo obrany a Rosatom musí zajistit připravenost otestovat ruské jaderné zbraně, pokud to USA udělají jako první, řekl Putin. Ruský prezident Putin zakončil poselství Federálnímu shromáždění slovy „pravda je za námi“. Dohoda Nový STARTDohoda Nový Start omezuje počet jaderných hlavic a jejich nosičů. Podepsána byla v roce 2010 v Praze tehdejšími prezidenty obou zemí Barackem Obamou a Dmitrijem Medveděvem.

