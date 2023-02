https://cz.sputniknews.com/20230221/s-putinem-respektive-s-ruskem-nevede-dialog-zapad-a-predevsim-usa-mini-stepanek-19229925.html

S Putinem, respektive s Ruskem, nevede dialog Západ a především USA, miní Štěpánek

S Putinem, respektive s Ruskem, nevede dialog Západ a především USA, miní Štěpánek

Místopředseda strany Trikolora a mediální expert Petr Štěpánek se vyjádřil k dnešnímu rozhodnutí RF o přerušení platnosti smlouvy o omezení strategických... 21.02.2023, Sputnik Česká republika

"Putinovu argumentaci hodnotím jako logickou, zvláště pak z ruského pohledu. S řadou věcí souhlasím, s něčím bych polemizovat, ale to je normální. Nenormální je, že s Putinem, respektive s Ruskem, nevede dialog Západ, a především Spojené státy americké. Jen tak se lze civilizovaného mírového řešení ukrajinského konfliktu dobrat," poznamenal politik.Uvedl i vlastní hodnocení dnešního projevu ruského prezidenta: "K Putinovu projevu poznamenávám. Už je to 9 let, co se na Ukrajině v režii Spojených států amerických a za podpory Evropské unie uskutečnil státní převrat, nazývaný Majdan či Euromajdan. Každý si může sám odpovědět na otázku, zdali je na tom Ukrajina nyní, po devíti letech, lépe, nebo hůře, zdali se Ukrajincům žije snadněji, nebo obtížněji, zdali ukrajinské hospodářství ve spojenectví se Spojenými státy a Evropskou unií vzkvétá, nebo se hroutí. Já vím, namítnete: Válka! Ale ta je přece tragickým vyústěním Majdanu.Pokud máte v hlavě mozek, můžete tedy také popřemýšlet, proč onen ozbrojený konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou vznikl. Zdali proto, že Vladimir Vladimirovič 24. února 2022 ve čtyři hodiny ráno vykouknul z okna Kremlu a řekl si, dneska by to šlo, nebo zdali ta šílená válka, jež hrozí přerůst do mnohem širšího válečného běsnění, a ty tisíce a tisíce mrtvých nejsou důsledkem právě všech těch předchozích dějů, na jejichž začátku byl právě Majdan, státní převrat uskutečněný v režii Spojených států amerických a za podpory Evropské unie."

