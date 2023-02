https://cz.sputniknews.com/20230221/usa-a-jejich-spojenci-se-nesmirne-boji-prohry-expert-odhalil-smysl-pr-akce-bidena-v-kyjevu-19221710.html

USA a jejich spojenci se nesmírně bojí prohry. Expert odhalil smysl PR akce Bidena v Kyjevu

USA a jejich spojenci se nesmírně bojí prohry. Expert odhalil smysl PR akce Bidena v Kyjevu

Před oficiální návštěvou Polska americký prezident Joe Biden neohlášeně zavítal do Kyjeva. V prohlášení Bílého domu k cestě hlavy státu bylo uvedeno ujištění v... 21.02.2023, Sputnik Česká republika

2023-02-21T11:07+0100

2023-02-21T11:07+0100

2023-02-21T11:07+0100

názory

bezpečnost

expert

návštěva

usa

kyjev

ukrajina

volodymyr zelenskyj

joe biden

zbraně

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e7/02/14/19220168_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_42f8d14f7fc66aa1782989c0acd0e4ef.jpg

František Škvrnda: Součástí ukrajinského konfliktu je i informační válka, resp. „PR akce“. Přestože každý krok USA i Ukrajiny v tomto konfliktu může být nebezpečný, význam návštěvy nelze přeceňovat. Jde totiž o setkání dvou prezidentů, kteří jsou řízeni z pozadí a o tom, zda chápou realitu, lze pochybovat, ale mají stále velký vliv. K zásadní změně situace ať už politicky nebo vojensky setkání těchto dvou prezidentů proto nemůže vést. Nevíme však, co je v pozadí, spojeno s dalšími osobami a silami, které na ně tlačí.Podle mě jde o to, aby J. Biden a V. Zelenskyj ukázali, že jsou pevní spojenci a tím si zvýšili podporu ve svých státech (kde jsou různě kritizováni) i v té části mezinárodního společenství, která pod tlakem USA podporuje Kyjev. Je to především mediálně-politická hra. Kyjev potřebuje zoufale přesvědčit USA a jejich spojence o tom, že v konfliktu „neprohraje“, jen potřebuje stále nové zbraně a peníze. A to se bude šířit v médiích do omrzení, neboť část veřejnosti je ze způsobu informování o konfliktu znechucená a klesá i podpora vojenské pomoci pro Ukrajinu. Vůdci USA a jejich spojenců se však nesmírně bojí toho, co se stane, pokud akce nebude úspěšná, nebo se příliš prodlouží, neboť způsobuje nejen kolosální ekonomické náklady, ale také frustraci společnosti.O tom, kolik zbraní na Ukrajinu přišlo, není podle mě spolehlivý přehled. Vidět je to i na tom, jak přicházejí západní tanky. Stále nové sliby vytvářejí dojem, že vše je v nejlepším pořádku a Kyjev dosáhne úspěchu. Nejhorší na tom je, že politika USA a jejich spojenců je založena na tom, že jsou odhodláni vést boje do úplného vyčerpání Ukrajiny a „posledního Ukrajince“. A V. Zelenskyj s tím zatím souhlasí.“Včerejší cesta Bidena do Kyjeva byla překvapením, protože podle zveřejněného plánu Biden plánoval přijet do Polska v úterý ráno a cesta na Ukrajinu součástí oficiálního plánu nebyla. Po schůzce se Zelenským Biden řekl, že Ukrajina platí v probíhajícím konfliktu extrémně vysokou cenu. Podle jeho slov očekává „obtížné dny, týdny a roky“. Biden slíbil, že USA bude Kyjev podporovat „jak dlouho to bude potřeba“. Nový balíček americké vojenské pomoci Kyjevu bude zahrnovat raketové systémy Javelin, dělostřelecké granáty pro vícenásobné odpalovací raketové systémy HIMARS, houfnice a radarové vybavení.

https://cz.sputniknews.com/20230220/joe-biden-je-v-kyjeve-19219206.html

usa

kyjev

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

bezpečnost, expert, návštěva, usa, kyjev, ukrajina, volodymyr zelenskyj, joe biden, zbraně