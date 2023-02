https://cz.sputniknews.com/20230221/vladimir-putin-pronasi-poselstvi-k-federalnimu-shromazdeni-19222457.html

Putin: Rusko udělalo vše pro to, aby problémy Donbasu vyřešilo mírovými prostředky

Putin: Rusko udělalo vše pro to, aby problémy Donbasu vyřešilo mírovými prostředky

Přináším dnešní poselství v době nevratných změn po celém světě, nejdůležitějších historických událostí, které určují budoucnost lidí, poznamenal na začátek... 21.02.2023, Sputnik Česká republika

2023-02-21T10:09+0100

2023-02-21T10:09+0100

2023-02-21T11:22+0100

svět

vladimir putin

poselství

federální shromáždění

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e7/02/15/19223599_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ffbcae2afc8e58129267a2d4e38b4928.jpg

Putin o speciální operaci: Krok za krokem budeme pečlivě a důsledně plnit stanovené cíle. Západní vůdci hráli o čas a zapojili se do „byrokracie“. Za našimi zády se připravoval úplně jiný scénář.„Rusko udělalo vše pro to, aby problémy Donbasu vyřešilo mírovými prostředky,“ řekl Putin.Další hlavní citaty ruského prezidenta:Válku začal Západ, Rusko se ji snaží zastavit„Západní země vycvičily důstojníky ukrajinských nacionalistických praporů a dodaly zbraně, Kyjev před speciální operací jednal se Západem o dodávkách zbraní.“„Kyjev přitom neřešil problémy Donbasu, ale prostě hrál o čas, páchal politické vraždy a vysmíval se věřícím, řekl prezident. Místo toho, aby Západ řešil problémy Donbasu, hrál si se životy lidí s označenými kartami.“ „Místo toho, aby Západ řešil problémy Donbasu, hrál si se životy lidí s označenými kartami.“ Západ se rozhodl „schovat pod deštník“ před Ruskem, „celá planeta je poseta“ americkými vojenskými základnami.“Obyvatelé Ukrajiny se stali rukojmím západních pánů„Rusko bylo otevřené konstruktivnímu dialogu se Západem a mnoho let nabízelo práci na společném bezpečnostním systému.“ „Západ přitom připravoval zotročenou Ukrajinu na velkou válku a dnes to přiznávají.“„Byl to Západ, kdo začal válku, a my používáme sílu, abychom ji zastavili. Chráníme svůj domov a životy lidí a cílem Západu je neomezená moc.“„Západ už utratil 150 miliard dolarů na vojenskou pomoc Ukrajině, tok peněz se nesnižuje.“„Západ ve 30. letech 20. století otevřel cestu k moci nacistům v Německu a v naší době dělá z Ukrajiny „proti Rusko“.“„Nejsme ve válce s obyvateli Ukrajiny, stali se rukojmím kyjevského režimu a západních pánů, kteří tuto zemi okupovali.“Rusko bude chránit své zájmy a hodnoty„Čím více systémů dlouhého dosahu na Ukrajinu dorazí, tím dále budeme muset odsunout hrozbu od našich hranic.“„Je nemožné porazit Rusko na bitevním poli.“„Kdokoli se vydal na cestu zrady Ruska, bude pohnán k odpovědnosti podle zákona, ale Moskva nikdy nebude jako kyjevský režim a nebude se účastnit „honu na čarodějnice“.“Vlastenectví ruského národa„Všichni jsme hrdí na to, že náš mnohonárodní národ zaujal ve vztahu ke speciální operaci principiální postoj, tato podpora ukázala skutečné vlastenectví.“„Zvláštní slova obyvatelům DLR, LLR, Záporoží a Chersonské oblasti. Sami jste v referendech určili svou budoucnost, rozhodli se navzdory teroru a hrozbám ze strany nacistů.“Ruský prezident také poděkoval všem ruským bojovníkům, vojákům i ostatním, za jejich hrdinství, a požádal o odpuštění, že nemohl uvést všechny jednotky.Základní cíle v oblasti vojenského a ekonomického rozvoje„Úroveň vybavení jaderných odstrašovacích sil Ruské federace je více než 91 %, ale tato úroveň musí být v celé armádě.“„Máme nejnovější zbraně, ale nyní je naším úkolem zahájit sériovou výrobu nejnovějších modelů. Tato práce probíhá, její tempo se zvyšuje.“„Cílem Západu je nechat Rusy trpět, to jsou ti „humanisté", dodal Putin. Iniciátoři sankcí proti Rusku se trestají, vyvolali ve svých zemích zdražení a prý za to mohou Rusové.“„HDP v roce 2022 klesl o 2,1 %, to jsou nejnovější údaje, ačkoliv v březnu 2022 nám předpovídali kolaps.“„Máme vše, abychom zajistili bezpečnost a zajistili sebevědomý rozvoj země.“„Není to Rusko, kdo redukuje výpočty v dolarech, Západ dělá všechno vlastníma rukama.“Poznamenal, že podíl rublu na vypořádání zahraničního obchodu se již zdvojnásobil.Putin také ujistil, že se nebudou opakovat takové chyby minulosti, jako jsou „zbraně místo másla“. „Ruští farmáři sklidili rekordní úrodu, což je nízká poklona zemědělským výrobcům. Ruská ekonomika překonala všechna rizika.“ „Rusko fakticky vstupuje do nového cyklu ekonomického rozvoje, jsou zde všechny příležitosti k průlomu v mnoha oblastech.“„Rusko bude rozvíjet přístavy Černého a Azovského moře, řekl Putin s tím, že je nutné vybudovat logistické koridory po celé zemi.“„Rozšíříme zahraniční ekonomické vztahy a vybudujeme nové logistické koridory.“„Inflace v Ruské federaci se do poloviny roku přiblíží k cílové úrovni 4 %, v EU je inflace již 12 %.“„Obraz Západu jako bezpečného přístavu se ukázal být pouhým duchem, fejkem. Místo vytváření technologií a pracovních míst v Rusku velký byznys investoval do jachet.“„Je na čase pochopit, že pro Západ jsou bohatí Rusové druhořadí cizáci, se kterými si dělají, co chtějí. A nepomohou žádné koupené tituly, jsou tam občany druhé kategorie, dodal ruský prezident.“„Budoucnost by měla být jen tady, v našem rodném Rusku, a pak vytvoříme pevnou a soběstačnou ekonomiku.“„Rusko se umí přátelit a držet slovo, nikoho nezklame a v těžké situaci vždy podpoří, jak pomohlo západním zemím během pandemie.“Prezidentské volby v roce 2024 proběhnou v přísném souladu se zákonem, v souladu se všemi demokratickými postupy, řekl Putin.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

vladimir putin, poselství, federální shromáždění