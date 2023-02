https://cz.sputniknews.com/20230222/informace-o-zkousce-ruskem-balisticke-rakety-v-dobe-bidenovy-navstevy-kyjeva-byla-vyvracena-19231218.html

Informace o zkoušce Ruskem balistické rakety v době Bidenovy návštěvy Kyjeva byla vyvrácena

Informace o zkoušce Ruskem balistické rakety v době Bidenovy návštěvy Kyjeva byla vyvrácena

V USA vyvrátili informaci médií o tom, že RF prý vyzkoušela mezikontinentální balistickou raketu (ICBM), kdy byl prezident USA Joe Biden v Kyjevě, oznámila... 22.02.2023, Sputnik Česká republika

2023-02-22T21:59+0100

2023-02-22T21:59+0100

2023-02-22T21:59+0100

svět

rusko

mezikontinentální balistická raketa

usa

joe biden

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/119/48/1194892_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_b48a6a1b885eb96205cd6cc17568fe5c.jpg

Televizní stanice CNN dříve oznámila s odvoláním na zdroje, že RF údajně potvrdila zkoušku ICBM v době Bidenovy návštěvy na Ukrajině. CNN přitom tvrdila, že zkouška byla neúspěšná. Později nejmenovaný americký úředník CNN oznámil, že se prý zkouška prováděla bezprostředně před příletem Bidena do Kyjeva. Podle informace od dalšího zdroje se konala zkouška údajně v pondělí.„Rusko neprovádělo zkoušky ICBM v době, kdy byl Biden v Kyjevě,“ uvádí agentura slova amerického úředníka.Upřesnil, že Rusko v rámci dohody START zavčas informovalo USA o svých plánech vyzkoušet raketu ještě předtím, že byla oznámena Bidenova návštěva Kyjeva.Biden přicestoval v pondělí na neohlášenou návštěvu do Kyjeva a sešel se s Volodymyrem Zelenským, téhož dne ukrajinskou metropoli opustil. Jak prohlásil ředitel FSB RF Alexandr Bortnikov, Washington po diplomatické linii uvědomil Moskvu o nadcházející Bidenově návštěvě v Kyjevě. Podle jeho slov Rusko nedávalo Američanům žádné záruky bezpečnosti.Údajně nepodařený zkušební start balistické rakety, k němuž došlo v době Bidenovy návštěvy Kyjeva, okomentoval také náměstek ministra zahraničí RF Sergej Rjabkov.Podotkl, že „v poslední době vzniká ve veřejném prostoru velké množství situací provokativního rázu, kdy se zveřejňuje na první pohled pravděpodobná informace, která ve skutečnosti nemá s realitou nic společného, aby byla zjištěna reakce oficiálních kruhů té či oné země, v daném případě Ruska“.„Nelze důvěřovat všemu, co se objevuje v masmédiích. Tím spíše, když je zdrojem informace CNN, která se v posledních letech úplně zdiskreditovala a začala plně obsluhovat zájmy určitých skupin a určité části politické elity USA,“ dodal Rjabkov.

https://cz.sputniknews.com/20230221/mo-rf-osu-soustredily-znacnou-skupinu-vojsk-na-hranici-s-beloruskem-19225241.html

rusko

usa

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

rusko, mezikontinentální balistická raketa, usa, joe biden, ukrajina