Podplukovník americké armády Davis označil návštěvu prezidenta Joea Bidena v Kyjevě za inscenaci

Podplukovník americké armády Davis označil návštěvu prezidenta Joea Bidena v Kyjevě za inscenaci

Návštěva prezidenta USA Joea Bidena v Kyjevě, v jejímž průběhu byl ve městě vyhlášen letecký poplach, vypadala jako „velká inscenace“, která nepřinesla... 22.02.2023, Sputnik Česká republika

Biden přicestoval v pondělí do Kyjeva na neohlášenou návštěvu a sešel se s Volodymyrem Zelenským. Přitom byl na Ukrajině, mj. i v Kyjevě, vyhlášen bez dostatečných důvodů letecký poplach. Ukrajinská média zveřejnila video, jak americký prezident kráčí za houkání sirény.Podle jeho slov Bidenova návštěva ukrajinské metropole na věci nic nezměnila, protože americká administrativa stejně hodlá dát Kyjevu všechno, co jen bude chtít.„Zdá se, že to byla spíše inscenace, než nějaký reálný užitek pro Ukrajinu,“ resumoval podplukovník.Jak oznámil ředitel FSB Alexandr Bortnikov, Washington po diplomatické linii uvědomil Moskvu o Bidenově návštěvě v Kyjevě, Rusko však žádné záruky bezpečnosti Američanům nedávalo. Podle jeho slov ruská strana prostě vyslyšela informaci od USA, „a jak to vzali, to už je jejich věc“.

