Řecko odmítlo dodávky S-300 Kyjevu

Řecko nehodlá předat protiletadlové raketové systémy S-300 Ukrajině nehledě na žádost USA, poněvadž by to oslabilo jeho obranu, řekl ministr národní obrany... 23.02.2023, Sputnik Česká republika

Na otázku, jestli ministr zahraničí USA Antony Blinken požádal během návštěvy Řecka o odeslání vojenské techniky včetně S-300 na Ukrajinu, Panayotopoulos odpověděl, že USA již dávno požádaly Řecko o poskytnutí S-300.„Odpověděli jsme ale, že nemůžeme uspokojit žádnou žádost, která oslabí naši obranu. S-300 jsou tam, kde mají být. Byly koupeny a dopraveny do Řecka z jistých důvodů, dokud tyto důvody existují, nehodláme přistoupit na žádné oslabení naší obrany,” řekl ministr.Přiznal, že technická obsluha raket pro S-300 „není snadná věc.”„Pokud dosáhneme bodu, kdy nebude možné obsluhovat tyto systémy, bude-li to výhodné, budeme muset řešit problém jejich obsluhy, nebo je nahradíme. Dnes tomu tak není, ale v každém případě cheme mít fungující a spolehlivé zbrojní systémy,” řekl ministr.Protiletadlové systémy S-300 ruské výroby jsou rozmístěny na ostrovu Kréta. Řecko je dostalo od Kypru.Od devadesátých let má Řecko ve výzbroji ruské protiletadlové raketové systémy S-300 (S-300PMU-1) a ТОР-М1, vojskové protivzdušné raketové systémy Osa-AKM (podle klasifikace NATO SA-8 Cecko, Gekon), protitankové raketové systémy Kornet-E a Fagot, výsadková vznášedla Zubr, obrněná vozidla pěchoty BMP. USA několik let usilují o to, aby se Řecko vzdalo zbraní sovětské a ruské výroby a nahradilo je americkými.

