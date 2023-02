https://cz.sputniknews.com/20230223/syrsky-politolog-oznacil-valku-mezi-ruskem-a-zapadem-za-horkou-19234467.html

Syrský politolog označil válku mezi Ruskem a Západem za „horkou”

Syrský politolog označil válku mezi Ruskem a Západem za „horkou”

Válka mezi Ruskem a Západem přešla do „horké” fáze se západní podporou Ukrajiny zbraněmi, míní syrský politolog Bassam Abu Abdalláh. 23.02.2023, Sputnik Česká republika

„Dnes probíhá „horká” válka, není to již studená válka minulosti, která se opírala o rozvědku. Západ je přítomný v Kyjevě, ze Západu v čele s USA proudí zbraně a peníze. Cílem Ameriky je mechanické rozdělení Evropy a Ruska, zvlášť pokud jde o Německo, které představuje tradiční Evropu. Východní Evropa je v mnohém podřízena Západu. Hlavní evropské mocnosti, Francie a Německo, a jejich lídři ukázali, že nedokáží samostatně přijímat rozhodnutí dokonce v rámci vlastních ekonomických zájmů spojených s Ruskem, které je součástí Evropy,” řekl expert Sputniku.Má za to, že slova prezidenta RF Vladimira Putina o tom, že Západ sní o dominování nad ruským bohatstvím, čímž chce rozdělit ruskou společnost, jsou správná, protože se fakticky stalo tak, že Rusko je ze všech stran obklíčeno západními vojenskými základnami a raketami. „Znamená to, že Rusko má právo na obranu své národní bezpečnosti… Válku vede vojenský průmysl USA, který vládne v Americe a existuje díky vraždění. Když kontroluje ekonomiku USA, je nebezpečný a chce války,” dodal expert.Rusko zahájilo 24. února speciální vojenskou operaci na Ukrajině. Ruský lídr označil za její cíl „ochranu lidí, jež byli osm let vystaveni zneužívání, genocidě ze strany kyjevského režimu.”V RF víckrát prohlásili, že země zvládne sankční nátlak, který Západ zahájil před několika lety, a který stále sílí. V Moskvě prohlásili, že Západu nestačí odvaha, aby přiznal, že sankce proti RF nebyly účinné. V samotných západních zemích již znějí mínění, že protiruské sankce nemají žádný účinek.Prezident RF Vladimir Putin předtím prohlásil, že dnešní události skoncují s globálním dominováním Západu v politice a ekonomice. Rusko se, podle jeho výroku, nehodlá izolovat, a nesmí být tvrdě izolováno v současném světě.

