Čína předložila plán urovnání ukrajinské krize

Zdůrazňuje se nutnost respektování svrchovanosti a územní celistvosti všech zemí, a podotýká se, že „všechny země jsou si rovné nezávisle na jejich rozloze, síle nebo bohatství“. Poukazuje se na nutnost stejného a jednotného uplatnění mezinárodního práva a odmítnutí použití dvojího metru.Peking vyzval k odmítnutí mentality studené války a podotkl, že regionální bezpečnost nemůže být zajištěna cestou posilování a rozšiřování vojenských bloků. Podotýká se nutnost patřičným způsobem brát v úvahu zákonné bezpečnostní zájmy a znepokojení všech zemí.Třetí bod pod titulkem „Jak přerušit bojové akce a zastavit válku“ vysvětluje, že „v konfliktech nejsou vítězové“. Čína je toho názoru, že všechny strany mají zachovávat zdrženlivost, nepřilévat olej do ohně, nepřipouštět další eskalaci nebo dokonce i to, že se ukrajinská krize vymkne kontrole. Zdůrazňuje se také nutnost obnovení přímého dialogu mezi Moskvou a Kyjevem.Čtvrtý bod je věnován mírovým jednáním. Čínská strana poukazuje na to, že dialog a jednání jsou jediným reálným východiskem z ukrajinské krize. Podotýká se nutnost vytvoření podmínek a poskytnutí platformy pro obnovení jednání mezi Ruskem a Ukrajinou.Peking prohlásil také nutnost podporovat všechna opatření, která napomáhají zmírnění následků humanitárních krizí, a nepřípustnost politizace humanitárních otázek.V šestém bodu vyjádřila Čína podporu výměně válečných zajatců mezi Moskvou a Kyjevem a podotkla, že všechny strany mají vytvořit pro to příznivé podmínky. Zdůrazňuje se nutnost ochrany civilních osob a válečných zajatců.ČLR zdůraznila nutnost zabránit ozbrojeným útokům na mírové jaderné objekty, jako jsou jaderné elektrárny.V osmém bodu se vytyčuje nepřípustnost použití jaderných zbraní. Peking se vyslovil pro zabránění použití nebo hrozbě použití zbraní hromadného ničení.V desátém bodu se uvádí, že Peking nesouhlasí se zneužíváním jednostranných sankcí v kontextu ukrajinského konfliktu, protože restrikce nenapomáhají urovnání krize, ale jen vytvářejí nové problémy.Jedenáctý bod obsahuje výzvu k zajištění stability řetězců výroby a dodávek. Čína také vyzývá k zabránění politizaci světového ekonomického systému.V závěrečném bodu Čína prohlásila, že je ochotna poskytnout pomoc a sehrát konstruktivní roli v poválečném obnovení v zóně konfliktu.

