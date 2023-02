https://cz.sputniknews.com/20230224/madarsko-usiluje-o-zruseni-sankci-eu-proti-deviti-rusum-z-obchodnich-kruhu-19238026.html

Maďarsko usiluje o zrušení sankcí EU proti devíti Rusům z obchodních kruhů

Maďarsko usiluje o zrušení sankcí EU proti devíti Rusům z obchodních kruhů

24.02.2023

„Jde celkem o devět lidí. Navrhli jsme zrušit sankce proti nim,“ řekl Szijjártó a vysvětlil, že nejsou to představitelé vlády, ale obchodních kruhů.Podle jeho slov jde o podnikatele, o nichž informaci získala Budapešť z některých středoasijských turkických zemí. Podle získaných údajů tito lidé „dělají velmi významné investice v těchto zemích, jsou to velmi odpovědní členové obchodního společenství. „A tyto země prostě nechápou, proč nemohou s těmito lidmi pracovat. Právě proto jsme si pomysleli, že bude spravedlivé vyškrtnout je ze sankčního seznamu, když nejsou k jejich zařazení na tento seznam reálné právní důvody,“ dodal maďarský ministr zahraničí.Podle jeho slov k zařazení člověka na sankční seznam musí být pádné právní důvody. „Když ale nejsou reálné právní důvody k zařazení někoho na seznam, ale prostě chce někdo tohoto člověka na seznam zapsat, pro nás je to nedostatečné,“ podotkl Szijjártó.Uvedl, že při projednání 10. balíčku sankcí EU se pokusila Budapešť vyškrtnout ze seznamu některé lidi, narazila ale na značný odpor. „Takže na seznamech zůstali,“ dodal.Dříve bylo oznámeno, že v EU nedokázali zkoordinovat ve čtvrtek desátý balík sankcí vůči RF, v jednání se bude v pátek pokračovat.Od konce února minulého roku schválila Evropská unie již devět balíčků sankcí proti Rusku, které zahrnují finanční a obchodní restrikce, a také osobní sankce. V současné době osobní sankce EU proti Rusku platí pro 1386 fyzických osob a 171 organizací. V RF nejednou prohlásili, že země odolá sankčnímu tlaku, který začal Západ na Rusko vyvíjet před několika lety a zesiluje ho i nadále.V Moskvě podotýkali, že Západu chybí odvaha k tomu, aby uznal neúspěch sankcí proti RF. V samotných západních zemích zazněly nejednou hlasy o tom, že protiruské sankce nejsou efektivní. Prezident RF Vladimir Putin dříve nejednou prohlásil, že politika zadržování a oslabování Ruska je dlouhodobou strategií Západu, že sankce způsobily vážné škody celé světové ekonomice. Podle jeho slov je hlavním cílem Západu zhoršit život milionům lidí.Maďarsko usiluje o zrušení sankcí EU proti 9 občanům Ruska, kteří zastupují obchodní společenství.

