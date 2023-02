https://cz.sputniknews.com/20230224/novinar-hersh-promluvil-o-tom-jak-biden-prozradil-nahodou-tajny-plan-usa-19235671.html

Novinář Hersh promluvil o tom, jak Biden prozradil náhodou tajný plán USA

Novinář Hersh promluvil o tom, jak Biden prozradil náhodou tajný plán USA

Prezident USA Joe Biden zmařil plány týmu, který připravoval exploze na Nord Stream, kdy veřejně prohlásil, že ví, jak se dá zastavit fungování plynovodů... 24.02.2023, Sputnik Česká republika

2023-02-24T11:08+0100

2023-02-24T11:08+0100

2023-02-24T11:08+0100

svět

investigace

joe biden

usa

novináři

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e7/02/18/19235899_0:0:2912:1639_1920x0_80_0_0_b0ad36e416b302e0c364b877bab845b6.jpg

„Prezident to řekl na tiskové konferenci: „Zastavíme Nord Stream 1“. Následovala otázka novináře. Je to všeobecně známo, bylo to zadokumentováno a vysílalo se to ve večerním zpravodajství. Novinář se zeptal: „Jak to ale uděláte?“ Biden odpověděl: „Řeknu vám, že víme, jak to udělat. Můžeme to udělat,“ citoval Hersh úryvek z Bidenova vystoupení.Likvidace plynovodů se původně plánovala jako tajná operace, a do té doby, co Biden pronesl tato slova, ležela výbušnina na dně Baltského moře už několik měsíců, prohlásil novinář.Seymour Hersh je známý americký novinář, laureát Pulitzerovy ceny z roku 1970 za vyšetřování hromadné vraždy bezbranných obyvatel americkými vojáky v době války ve Vietnamu.Na začátku února zveřejnil své vyšetřování výbuchů na plynovodech Nord Stream. Podle Hershovy verze položili američtí potápěči pod potrubí výbušná zařízení v létě minulého roku v době cvičení Baltops 2022, a o tři měsíce později je spustili Norové. Přičemž se Biden pro diverzi rozhodl po více než devítiměsíčních konzultacích s týmem odborníků pro národní bezpečnost.K výbuchům na dvou ruských exportních plynovodech do Evropy – Nord Stream 1 a Nord Stream 2 – došlo 26. září. Únik plynu byl tehdy zaznamenán hned ve čtyřech místech. Švédsko, Dánsko a Německo provádějí vyšetřování, k žádným konkrétním závěrům ale zatím nedospěly. V Kremlu označili incident za akt mezinárodního terorismu.

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

investigace, joe biden, usa, novináři