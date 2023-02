https://cz.sputniknews.com/20230225/biden-prohlasil-ze-vzdy-chtel-byt-znovu-zvolen-19240550.html

Biden prohlásil, že vždy chtěl být znovu zvolen

Biden prohlásil, že vždy chtěl být znovu zvolen

Prezident USA Joe Biden prohlásil, že „od samého začátku“ hodlal kandidovat na druhé funkční období, musí ale ještě mnohé dokončit, než zahájí volební kampaň. 25.02.2023, Sputnik Česká republika

2023-02-25T17:47+0100

2023-02-25T17:47+0100

2023-02-25T17:47+0100

svět

joe biden

funkce

volební období

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e7/02/08/19185767_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6c15813f20575269d282867063b41061.jpg

Biden se dosud zdržuje oficiálního vyhlášení své účasti ve volbách 2024.Je to zatím nejupřímnější Bidenův výrok o jeho plánech na rok 2024.Ne žačátku měsíce sociolog Petr Hampl pro Sputnik okomentoval projev amerického prezidenta Joe Bidena v Kongresu a prozradil , kdo bude příštím prezidentem USA.„Doporučuji neztrácet Bidenovými projevy čas. I kdyby se mělo v americké politice něco měnit, on by byl mezi posledními, kdo se to dozví. Mnohem důležitější je, co říká pravděpodobný příští prezident – floridský guvernér Desantis,“ uvedl Hampl.

https://cz.sputniknews.com/20230220/ukrajina-neni-51-stat-clenka-kongresu-greeneova-pohrozila-bidenovi-impeachmentem-za-pomoc-kyjevu-19219064.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

joe biden, funkce, volební období