Medvěděv: ruský vojensko-průmyslový komplex může vyrobit všechno pro odražení agrese

Obranný průmysl Rusku umožní odrazit jakoukoli agresi, ruští zbrojaři rozšířili výrobu a dobře prozkoumali nepřátelské zbraně, napsal místopředseda Rady... 25.02.2023, Sputnik Česká republika

„Náš vojensko-průmyslový komplex je s to vyrobit všechno potřebné pro odražení a potlačení jakékoliv agrese. A nepřipustit sebemenší riziko pro bezpečnost a svrchovanost Ruska a jeho spojenců,“ napsal.„Obranný průmysl naší země pracuje nyní tak, že žádné rozsáhlé dodávky západních zbraní našim nepřátelům nedokáží jim zajistit převahu na linii dotyku,“ dodal.Přičemž podle jeho slov zbrojaři nejen rozšiřují výrobu, ale zavádějí také nejnovější technologie a zdokonalují je ve výrobním procesu. Jistý užitek přinesly také trofeje uchvácené v průběhu speciální operace.„Bylo nám směšné slyšet od kyjevských snílků řeči o tom, že Rusku „došly rakety“, anebo „se zastavila výroba“. Realita je přesvědčila o pravém opaku, a nemohou se dosud z toho vzpamatovat,“ je přesvědčen Medvěděv.Podle jeho názoru kolektivní Západ počítá s tím, že zdolá Rusko cizíma rukama – pro ně to ospravedlňuje jakékoli výdaje, a na utrpení obyčejných Ukrajinců a Evropanů „se vykašlou“. Západ však takto jen prodlužuje agonii Ukrajiny, a když už ji nebude potřebovat, dá ji do šrotu, řekl v závěru Medvěděv.

