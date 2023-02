https://cz.sputniknews.com/20230226/pozorovatel-newsweek-predpovedel-nicivy-rok-pro-ukrajinu-19240066.html

Pozorovatel Newsweek předpověděl ničivý rok pro Ukrajinu

Pozorovatel Newsweek předpověděl ničivý rok pro Ukrajinu

Letošní rok se stane pro Ukrajinu ničivějším než loňský, a dohodnout se s Moskvou za ignorování příčin zahájení speciální operace nebude možné, soudí bývalý... 26.02.2023, Sputnik Česká republika

„Strategická, průmyslová, ekonomická, politická a vojenská situace na Ukrajině, a také v Evropě, se značně zhoršuje. Dokonce i bez plynovodů Nord Stream zůstává Rusko třetím největším dodavatelem plynu na evropský kontinent. Německo, stejně jako i ostatní Evropa, muselo zaplatit desetinásobek tržní ceny, aby zvýšilo své rezervy. To ale vůbec nestačí,“ píše.Podle informace pozorovatele je situace na Ukrajině zoufalá, protože za taktická vítězství v posledním roce musela zaplatit hroznou cenu.Podle jeho názoru zabránit ještě větší tragedii pro Ukrajinu by bylo možné cestou jednání. A ideálním zprostředkovatelem by se mohl stát Izrael, protože tato země jako žádná jiná ví, co to znamená žít v podmínkách táhlého konfliktu.„Tento rok může být pro Ukrajinu mnohem ničivější, než to, co jsme viděli dosud. Rusko nehodlá naslouchat pochybným návrhům jednání zakládajícím na požadavcích, které ignorují problémy, které nynější situaci vyvolaly. Jediným východiskem je urovnání za zprostředkování.

