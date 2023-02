Putin označil země NATO za spolupachatele zločinů kyjevského režimu

„Přece je to v jistém smyslu účast. Proč? Protože jsou… Není to jenom vojensko- technická spolupráce, vždyť peníze za to nedostanou? Nedostanou peníze! Tyto zbraně předávají jednostranně, což do jisté míry znamená i když nepřímou, ale přece jenom spoluúčast na zločinech, které páchá kyjevský režim, včetně ostřelováním obytných čtvrtí Nového Ruska a Doněcka. Jak jinak? Samozřejmě. Z toho vycházíme, tím je diktován náš postoj. Ten je, podle mne dost pochopitelný, jasný a logický,” zdůraznil Putin.